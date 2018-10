O fețită din Arad a plecat, singură şi desculță, de acasă O fetița care a plecat de acasa, duminica dimineața, a fost preluata de politiștii de la Ordine Publica de pe strada și predata in siguranța familiei. Copilul ratacea descult, prin zona centrala, cand a fost vazut de o femeie care a sunat la poliție. Agenții au preluat-o și au ținut-o cu ei, i-au dat apa și au hranit-o pana cand sora micuței, care ar fi vazut pe Facebook anunțul unei aradence care povestea ca a gasit-o pe fetita, a sunat și ea la politie. Copilul a plecat de acasa, de pe strada Desseanu, dupa ce s-a trezit, in condițiile in care mama ei era plecata la munca, iar fratele acesteia… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

