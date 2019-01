Stiri pe aceeasi tema

- O copila de 10 ani din Mexic s-a spanzurat pentru a-și face mama fericita, dupa cum a spus chiar ea in biletul de adio. Micuța și-a pus capat zilelor chiar “Ziua Regilor Magi”. Se pare ca...

- O fetița de doar zece ani s-a spanzurat, iar in urma a lasat un bilet de adio sfașietor, in cadrul careia și-a motivat gestul spunand ca ”a facut-o pentru ca mama ei sa fie fericita”.

- S-a nascut in Romania, insa a cunoscut succesul peste hotare, in telenovelele din Mexic si Venezuela. La putin timp de la debutul actoricesc din 1989, cand a aparut in telenovela ”Rubi Rebelde”, romanca Joana Benedek a ajuns sa fie una dintre cele mai iubite actrite de telenovele din lume.

- De 1 decembrie 2018, s-a nascut Copilul Centenarului! Este vorba de o fetita care a venit pe lume, sambata dimineata. Medicii, moasele si asistentele au imbracat-o pe micuta in culorile tricolorului. https://observator.tv/eveniment/copilul-centenarului-fetita-timisoara-277173.html

- Fetita, care va purta numele Anastasia a venit pe lume la Matrenitatea Bega din Timisoara.Medicii, moasele si asistentele au numit-o pe fetita ”Copilul Centenarului”, au imbracat-o intr-un costumas in culorile tricolorului Romaniei si i-au urat viata lunga si sa sarbatoreasca 1 Decembrie…

- Cantareața Feli Donose ar fi nascut in mare secret. Artista a adus pe lume o fetița. Potrivit wowbiz.ro , cantareața Feli Donose a nascut in mare secret. Vedeta a adus pe lume o fetița, primul ei copil. Artista s-ar fi internat miercuri dimineața la Spitalul Universitar din Capitala. Conform aceleiași…

- Locul in care jandarmerita de 40 de ani și-a pierdut viața, dupa ce atat ea cat și fetița ei au fost spulberate pe trecerea de pietoni s-a transformat in altar. Zeci de oameni au aprins lumanari, au adus flori și coroane. La locul tragediei s-a ținut o slujba de pomenire. Soțul femeii, si…