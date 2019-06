Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale ale spitalului din Rovinari, au sesizat autoritațile despre producerea unui eveniment rutier pe o strada din oraș. Victima este un barbat care a cazut de pe bicicleta și s-a prezentat la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați de catre…

- Zacea la cadavrele parinților morți de noua zile, infometata și speriata. Un vecin i-a auzit pe cei doi soți ultima oara certandu-se, iar de atunci, timp de mai multe zile, n-a mai vazut nicio mișcare in apartamentul lor. A alertat Poliția care i-a gasit pe cei trei. Fetița de doi ani era așezata in…

- Azi-noapte, in jurul orei 23:45, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta a sustras un autoturism ce era parcat pe strada Teleorman din Cluj-Napoca. Prejudiciul a fost estimat la circa 1500 euro. In baza sesizarii, polițiștii s-au…

- Un șofer beat s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit o mașina parcata regulamentar. Duminica, in jurul orei 22:40, Poliția municipiului Falticeni a fost sesizata prin „112” despre faptul ca pe str.1 Mai din localitate a avut loc un accident rutier soldat cu pagube…

- Poliția italiana a verificat ieri o mașina care venise cu feribotul in golful Arnaci, din Sardinia. In mașina se aflau un cetațean albanez, in varsta de 43 de ani, insoțit de fiica lui de cinci ani. Barbatul a devenit agitat cand oamenii legii au vrut sa verifice mașina, fapt care le-a dat de banuit…

- Cadavrul carbonizat al unui tinar cu probleme locomotorii a fost gasit in aceasta dimineata, joi, 28 martie, de pompierii care au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la o gospodarie din Roman, strada Vasile Mortun. „Incendiu locuinta particulara in Roman, strada Vasile Mortun (in zona transformatorului).…

- Poliția a patruns in locuința familiei și au descoperit corpul neinsuflețit al micuței, care urma sa implineasca 2 ani peste cateva saptamani. Oamenii legii au descoperit rani pe cadavrul nevinovatei fapturi