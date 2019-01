Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Constanta au deschis o ancheta dupa ce, miercuri seara, o femeie in varsta de 43 de ani a fost gasita moarta, in apartamentul ei din Navodari. In locuinta a fost gasita si fetita acesteia, in varsta de trei ani, copila fiind intr-o stare buna de sanatate.

- Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 14:20, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la un eveniment petrecut pe raza comunei Sacele Jud. Constanta.Din primele informatii se pare ca un barbat, de 47 ani, ar fi agresat o pe fiica sa, de 14 ani, careia, conform primei declaratii, i a injectat,…

- Un barbat din China a spart timp de 25 de ani nuci cu o grenada, fara sa știe sa banuiasca ca obiectul este unul exploziv. Barbatul locuiește in satul Ankang, din provincia chineza Shaanxi. El a conștientizat ca sparge nuci cu un obiect periculos, dupa ce a citit un pliant de siguranța, care ii informa…

- Politistii din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat, in varsta de 28 de ani, din localitatea Scurtu Mare, judetul Teleorman, banuit de furt calificat. Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 decembrie a.c., barbatul ar fi patruns in incinta unui imobil in constructii, din orasul Navodari,…