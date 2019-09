Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Romane, Nicoleta, fetita in varsta de 8 ani, disparuta vineri, in jurul orei 17.00, a fost gasita, sambata, in jurul orei 11, intr-o poienita, langa comuna Bisoca. Primele informatii sunt ca fetita este in stare buna si nu are urme de violenta pe corp. Surse din randul celor care au…

- Desfașurare impresionanta de forțe in zona de nord a județului, in cautarea fetiței de aproape 9 ani, din Bisoca, disparuta vineri seara. Fetița este cautata de 130 de polițiști, 50 de jandarmi, circa 20 de pompieri, dar și de peste 30 de voluntari localnici, de paznici de vanatoare care scotocesc…

- Politistii din Buzau au fost sesizati, vineri seara, cu privire la faptul ca Ploscaru Nicoleta, de 8 ani si 10 luni, din comuna Bisoca, a plecat in jurul orei 17.00 de la domiciliu catre o locatie situata la aproximativ 500 de metri si nu a revenit. Fata ar fi pornit intr-o zona de faneata, unde cosea…