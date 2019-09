Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de trei ani a fost violata și decapitata in India. Poliția indiana a arestat trei barbați in acest caz, dupa ce marți a fost descoperit cadavrul decapitat al unei fetițe in varsta de trei ani in apropierea unei fabrici din orașul Jamshedpur, din statul Jharkhand, unul dintre cele…

- Un caz șocant a avut loc in India! O copila de numai 3 ani a fost rapita de 2 barbați dintr-o gara in care se afla cu mama ei, violata și mai apoi decapitata. Intregul moment al rapirii a fost inregistrat de camerele de supraveghere!

- O fetița de doar trei ani a fost rapita de langa mama ei. Incidentul a avut loc in gara Tatanagar, din orașul indian Jamshedpur. Mama copilei și partenerul ei dormeau cand un alt barbat s-a apropiat cu tupeu și a luat copilul, a notat mirror.co.uk. Cand s-a trezit și a vazut ca nu mai are copilul in…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din Columbia s-a aruncat cu o fetița in brațe de la etajul al treilea, scrie Libertatea. In urma incidentului fetița a fost grav ranita, dar barbatul nu a suferit de rand grave. Poliția intervenit in cel mai scurt timp, iar acesta a fost arestat. Fetița…

- Cazul unei fetițe in varsta de 10 ani care a fost violata șoi omorata a șocat Columbia. Tragedia a avut loc in localitatea El Retorno, acolo unde cadavrul victimei a fost gasit la patru ore dupa ce disparuse dintr-un magazin. Sharick Alejandra Buitrago Rayo era o fetița extraordinar de frumoasa. Ultima…

- Copilul a fost rapit din districtul Aligarh din statul Uttar Pradesh la data de 31 mai, iar corpul sau a fost gasit intr-o groapa de gunoi, aflata langa casa sa, trei zile mai tarziu, a indicat politia locala.Politia examineaza in prezent daca fetita a fost torturata, dupa ce familia acesteia…