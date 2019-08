O fetiţă de opt ani a căzut în râul Moldova. Salvatorii o caută La un moment dat, cei trei au intrat in apa, in asa-numita zona Bazar, si nu au mai putut sa iasa. Baiatul de 13 ani si fata de 9 ani au fost salvati de mai multi pescari aflati in zona. Din pacate, in cazul fetitei de 8 ani ei nu au mai putut interveni, astfel ca nu au putut decat sa sune la numarul unic de urgenta 112. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

