Stiri pe aceeasi tema

- "Roma", un lungmetraj turnat in alb negru, o drama in limba spaniola despre maturizare, si "The Favourite", o comedie despre viata la curtea unei regine din Marea Britanie, au dominat nominalizarile pentru cea de-a 91-a editie a premiilor Oscar, anuntate marti, si vor concura fiecare la 10 categorii,…

- Micutul Dorian, copilasul in varsta de doar 3 zile a familiei Saveanu a plecat la ingeri. Micutul suferea de o boala la inima. Va reamintim ca Dorian Saveanu s-a nascut in data de 6 ianuarie 2019. Desi la inceput totul parea normal, a doua zi dupa nastere medicii au diagnosticat o rara boala de inima.…

- A crezut ca va muri in flacarile puse, pare-se, de prietenul lui... Ii e greu sa vorbeasca despre coșmarul vieții sale. Despre noaptea in care cel mai bun prieten i-ar fi dat... foc. Daniel a crezut atunci ca a ajuns in iad.

- Rubie Marie avea doar 15 ani cand s-a casatorit impotriva vointei ei cu respectivul barbat, iar acesta a incercat din rasputeri sa o lase insarcinata, pentru a se putea intoarce in Marea Britanie, scrie kfetele.ro. Citeste si O femeie de 100 de ani a fost violata de un barbat de 20 de ani…

- Modelul britanic Rubie Marie (35 de ani), castigatoarea unui concurs de frumusete din Marea Britanie, a marturisit prin ce drama a trecut pe vremea cand avea 15 ani, dupa ce parintii ei au obligat-o sa se marite cu un barbat care avea de doua ori varsta ei.

- La doar patru ani, o fetița din Marea Britanie a dat dovada de maturitate și stapanire intr-o situație limita. Copila a sunat la Ambulanța, spunand ca mama ei suferise o criza. Deși micuța nu a știut sa explice unde se afla casa parinților ei, operatorul serviciului de urgența a reușit sa depisteze…

- O fetita de un an si zece luni din judetul Suceava a murit la Spitalul din Falticeni, unde fusese dusa de bunica ei, care era ingijorata pentru starea copilei, aflata doar in grija tatalui. Micuta a murit in unui stop cardio-respirator, iar medicii au fost șocați sa descopere ca fetița a murit de foame!

- Casa Asigurarilor de Sanatate Suceava a dat in judecata o fetita in varsta de 9 ani, din Dorohoi, judetul Botosani, pentru a recupera suma de 158 de lei, contravaloarea unor analize medicale si a penalitatilor de intarziere. Suma este imputata deoarece in anul 2012 copilul a beneficiat, in aceeasi ...