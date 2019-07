O fetiţă de nouă ani, rănită de un bizon în parcul naţional Yellowstone din SUA Incidentul s-a produs in momentul in care circa 50 de persoane s-au apropiat la aproximativ trei metri de bizon si au ramas acolo in jur de 20 de minute inainte ca animalul sa le atace.



O inregistrare video realizata de unul dintre turisti arata cum uriasul animal paste, apoi ii ataca brusc pe cei prezenti si o arunca pe fetita in aer in timp ce membrii grupului se imprastie.



Fetita, care este din Florida, a fost transportata la o clinica, apoi a fost externata.



Oficialii parcului au reamintit ca animalele din aceasta rezervatie uriasa, care se intinde pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

