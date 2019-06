Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24 iunie 2019, in jurul orei 04:50, polițiștii Postului de Poliție Transportului Feroviare Simeria au fost sesizati despre faptul ca in stația C.F. Aurel Vlaicu, o locomotiva izolata a surprins și lovit in gabaritul caii ferate o fetița. Echipa operativa care s-a deplasat la fața locului…

- Un bucurestean in varsta de 55 de ani a murit dupa ce a fost impuscat accidental in timpul unei partide de vanatoare, vineri, pe un fond de vanatoare din comuna Vidra, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Prin apel 112 am, fost sesizati de catre un barbat despre faptul ca, in…

- Cea de-a doua zi a Simpozionului Prevenirea Infecțiilor Focșani, desfașurat anul acesta cu tema “Abordari actuale in prevenirea și controlul infecțiilor”, a adus in prim plan importanța prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale in actul chirurgical, combaterea fenomenului de raspandire a infecțiilor…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 5.30, la Podul Vinerii, la ieșire din localitatea Huedin. Un autoturism cu volan pe dreapta, care circula pe sensul de mers Oradea – Huedin, a patruns pe sensul opus unde a lovit frontal o masina care circula regulamentar. In urma…

- Tragedie inainte de Paste. O fetita de 5 ani a murit dupa ce unchiul ei a lovit-o cu masina Doliu intr-o familie din vestul tarii inainte de sarbatorile de Pasti. O fetita de numai 5 ani a murit in Joia Mare in bratele medicilor din Ineu, judetul Arad, dupa ce a fost lovita cu masina chiar de unchiul…

- O fetița de 6 ani a murit dupa ce fratele ei mai mic a impușcat-o accidental in cap. Copila statea in masina alaturi de fratele ei de patru ani, in drum spre casa lor din Paulding, Georgia.

- O fetița de numai 4 ani și-a gasit sfarșitul la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu meningita. Micuța fusese la spital impreuna cu mama ei cu doar 24 de ore inainte de a-și da ultima suflare.

- O fetita de 1 an si 7 luni si a pierdut luni viata dupa ce a fost acrosata de un tractor in curtea casei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Alba citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, o fetita a fost acrosata in timp ce un tanar de 32 de ani manevra un tractor cu remorca prin curtea…