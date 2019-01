Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii doljeni au deschis o ancheta dupa ce, miercuri dimineața, un bebeluș de doua luni a fost gasit decedat, în casa în care acesta locuia împreuna cu familia, evenimentul având loc în comuna doljeana Sadova.

- Polițiști din Bechet au fost sesizați, astazi, ca o fetița de 2 luni a fost gasita decedata, in casa din Sadova, unde locuia impreuna cu familia. Polițiștii au efectuat cercetarea locului faptei, iar din primele date s-a stabilit faptul ca ...

- O femeie declarata moarta la spitalul de Urgența din Valcea a fost gasita vie chiar de fiicele acesteia, care au venit intr-un suflet, dupa ce o asistenta le-a anunțat telefonic despre presupusul deces al mamei lor.

- Trupul Sofiei Van Schoick a fost gasit in gradina casei ei din Newport, New Hampshire, SUA. Copila a ieșit afara și a ramas blocata in gradina toata noaptea, la -9 grade. Un vecin a facut teribila descoperire. Fetița abia se mutase in cartier, alaturi de mama ei gravida și de fratele ei geaman, Camden.…

- Irina Rybnikova, o cunoscuta sportiva din Rusia, a murit electrocutata in cada propriei case. Tanara de 15 ani a fost gasita de catre parinti. Se pare ca adolescenta a scapat iPhone-ul in cada, telefonul fiind la incarcat. A murit electrocutata. Irina era cunoscuta in Rusia…

- O fetita de un an si zece luni din judetul Suceava a murit la Spitalul din Falticeni, unde fusese dusa de bunica ei, care era ingijorata pentru starea copilei, aflata doar in grija tatalui. Micuta a murit in unui stop cardio-respirator, iar medicii au fost șocați sa descopere ca fetița a murit de foame!

- Cel mai probabil, pe fondul consumului de alcool, aceasta a cazut si nu a mai putut sa se ridice, fiind expusa la frig ore intregi. Trupul neinsufletit al acesteia a fost gasit joi, in jurul orei 7.00, de o fetita care mergea la scoala. Aceasta si-a sunat bunicul, care a sesizat cazul la 112.…

- O fata de 8 ani a fost gasita fara suflare pe marginea unui canal din Supurul de Jos. Tragedia a avut loc joi, 18 octombrie. Fetita a fost descoperita de catre un cioban. La fata locului s-au deplasat echipaje de la SMURD, insa paramedicii nu au mai putut face nimic pentru a salva viata victimei. […]