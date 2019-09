Stiri pe aceeasi tema

- O mama din Belarus a murit in ziua in care implinea 21 de ani, dupa ce fetița ei de doi ani a apasat butonul de inchidere al geamului electric de la mașina in timp ce ea era afara și avea capul in interiorul automobilului. Tragedia s-a petrecut in timp ce Yulia Sharko incerca sa-și scoata din mașina…

- O tanara din Belarus a murit dupa ce fetița ei de doi ani a apasat butonul de inchidere al geamului de la mașina in timp ce ea era afara și avea capul in interiorul automobilului. Yulia Sharko a avut parte de un accident teribil chiar in ziua in care implinea 21 de ani. Tanara a inecract sa-și scoata…

- Soferul care a omorat copila de opt ani din Manzatesti, comuna Ungheni, a fugit de la locul accidentului de frica. Cel putin asta le-a spus el politistilor dupa ce a fost prins la cativa kilometri de locul unde a produs accidentul. Tragedia a avut loc miercuri seara, in jurul orei 18.30. Ioana, o copila…

- Crima odioasa in orasul Edinet. Un barbat de 25 de ani a fost injughiat mortal de catre prietenul sau. Tragedia a avut loc noaptea trecuta, in casa presupusului ucigas. Potrivit politiei, victima, care era in stare de ebrietate, a venit in vizita la prietenul sau.

- O fetița in varsta de șase ani, din SUA, a murit dupa ce a fost lovita accidental de tatal ei cu o minge de golf. Mingea lovita de tatal ei pe un teren de golf a lovit-o pe fatița in cap. Lovitura i-a fost fatala micuței, care a incetat din viața cateva ore mai tarziu, noteaza CNN. Tragedia a avut loc…

- O femeie in varsta de 26 de ani din America a dat cu mașina peste baiețelul ei in varsta de trei ani. Tragedia a avut loc in urma cu cateva zile in zona rezidențiala Westchase Grand din Houston. Din primele investigații parea ca a fost vorba de un accident, insa ulterior s-a descoperit, cu ajutorul…

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.

- Politistii au intervenit, joi, pentru prinderea unui sofer care nu a oprit la semnalele unei masini de politie pe raza comunei Poienile de sub Munte, judetul Maramures. „Soferul masinii de teren si-a continuat deplasarea si a accelerat inspre autospeciala de politie, virand brusc pe un teren accidentat,…