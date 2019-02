Stiri pe aceeasi tema

- Sony a anunțat patru modele noi de televizoare ce vor fi disponibile in anul 2019 – XG83, XG81, XG80 și XG70. Marimea ecranelor acestor televizoare variaza pentru a se potrivi in orice camera, indiferent de dimensiunea acesteia. Tehnologiile Sony audio și de imagine disponibile pe aceste modele le recomanda…

- Un videoclip postat pe canalul YouTube numit Chubbyemu a evidențiat cazul unei femei care sufera de leziuni cerebrale permanente, deoarece a baut un litru de soia pentru a incerca sa "curețe colonul", scrie a1.ro. Se pare ca acest caz a avut loc in 2012 in Illinois (SUA). Femeia, in varsta de 39…

- O oradeanca, divortata, care a crescut singura trei fetite de 8, 9 si 17 ani, a decis sa transforme tragedia traita oferind viata altor copii. Fetita a traversat strada joia trecuta prin loc nemarcat si a fost pur si simplu spulberata de o masina. Accidentul a avut loc langa Parcul…

- Lora pastreaza traditia si sarbatoreste, si in 2018, Ziua Nationala a Romaniei. Pe 30 noiembrie, a surprins publicul cu „Radacini”, poezia care celebreaza 100 ani de Romania, nu doar la ceas aniversar, ci in fiecare zi. Vorbeste despre radacinile neamului si despre toate frumusetile tulburatoare ale…

- Kitty Cepraga a parasit Romania in urma cu cațiva ani. Este casatorita de 7 ani și are o fetița superba in varsta de trei ani. Actrița, care locuiește cu familia in Italia, a revenit recent in țara pentru a participa la un eveniment. Aceasta a facut primele declarații despre cum s-a schimbat viața ei…

- In fiecare zi, doi romani iși pierd viața acolo unde ea ar trebui sa fie protejata de lege. Pedepsele dictate sunt cu suspendare sau de 6 luni – 1 an. Irina a murit langa fetita ei, lovita de o masina , in timp ce traversa strada. Regulamentar, pe trecerea de pietoni. Irina nu era pregatita sa moara,…