- O fata de 8 ani a fost transportata, joi, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, cu traumatism cranio-cerebral, dupa ce a fost lovita de o masina pe o trecere de pietoni din municipiul Vaslui. Minora a fost preluata de un echipaj de prim ajutor din cadrul SMURD, care se intorcea de la un alt caz. ‘Un…

- O adolescenta de 15 ani a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a fost accidentata pe trecerea de pietoni de un autoturism, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul...

- O adolescenta de 15 ani a ajuns luni la spital dupa ce a fost accidentata pe trecerea de pietoni. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 13.50, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, un barbat de 24 de ani din orașul Siret a surprins și ...

- La data de 5 septembrie 2018, in jurul orei 19.10, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe DN 67 C, pe raza localitatii Laz. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar in varsta de 33 de ani, din comuna Unirea, judetul Alba, in timp…

- Un copil de patru ani a fost ranit astazi intr un accident rutier pe trecerea de pietoni din zona Tribunalului Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in data de 29.08.2018, ora 11:18, o femeie de 56 de ani, a condus un autoturism pe strada Traian din municipiul Constanta, dinspre strada Termele Romane catre…

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta dimineața, in Constanța.Un tanar de 22 de ani a lovit pe trecerea de pietoni o fetița de doar 11 ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Fetița a fost transportata de urgența la Spitalul Județean din Constanța, iar fetița ar…

- Directorul tehnic al Directiei Silvice Suceava, Valerian Solovastru, a fost retinut pentru 24 de ore de politistii din Suceava dupa ce a accidentat mortal o fetita de 12 ani, care trevarsa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni din satul Ilisesti.

- Unul dintre sefii Directiei Silvice Suceava a fost retinut pentru 24 de ore. Barbatul este cercetat pentru omor din culpa, dupa ce o fetita de 12 ani, pe care a lovit-o cu masina, a murit la spital.