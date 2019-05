Stiri pe aceeasi tema

- Politistii, sprijiniti de jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si voluntari s-au mobilizat vineri, 10 mai, pentru gasirea unei fetite care a disparut de la domiciliu. Disparitia a fost semnalata in localitatea Repedea, fetita fiind vazuta ultima oara la orele pranzului.

- O fetita de 6 ani din Repedea a disparut de acasa in cursul zilei de vineri, 10 mai, in jurul orei 14.00, iar acum este cautata peste tot. “Mobilizare de forte pentru gasirea unei fetite care a disparut de la domiciliu, din Repedea. Politistii, sprijiniti de jandarmi, pompieri, politisti de frontiera…

- O fata in varsta de 12 ani din municipiul Cluj-Napoca a plecat de acasa la data de 26 aprilie, in jurul orei 12, și este de negasit. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 26 aprilie, in jurul orei 12, minora MATEI ALIA MARIA, in varsta de 12 ani și 10 […]

- O fetița de 12 ani și 10 luni din Cluj-Napoca este cautata de familie și de Poliție de doua zile. Alia Maria Matei a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Polițiștii au precizat ca Alia Maria Matei, o fata in varsta de 12 ani si 10 luni, din Cluj-Napoca, a plecat de acasa vineri, 26 aprilie, in jurul…

- Autoritatile bacauane au cautat toata noaptea, fara niciun rezultat, o fetita in varsta de 2 ani, din comuna Blagesti, care a disparut marti de acasa. Dispecerul ISU Bacau a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca pompierii, alaturi de alte forte de interventie, continua cautarile in speranta ca fetita…

- Ciprian Gabriel Gugu, baiatul de 15 ani plecat de acasa joi seara dupa o cearta cu parinții, a fost gasit luni in gara din Caracal. "A fost gasit la Caracal, parinții au plecat sa il aduca acasa", a spus primarul din Farcașești, Constanti...

- Un elev de 15 ani este cautat cu disperare de 5 zile, dupa ce a fugit de acasa din cauza unei note proaste luate la simularea evaluarii naționale! Parinții implora sa fie ajutați sa iși gaseasca copilul

- Un elev din Gorj a disparut de acasa dupa o cearta in familie. Parinții l-au pedepsit pentru ca luase o nota mica la simularea Evaluarii Naționale iar adolescentul de 15 ani nu s-a mai intors acasa, de joi. Poliția și familia il cauta in acest moment. Tanarul nu a mai creat pana acum probleme parinților,…