Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 10 ani, din Cimpulung Moldovenesc, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o autoutilitara, in timp ce traversa regulamentar strada Calea Transilvaniei din municipiu. Accidentul a avut loc ieri, iar la volan era un localnic de 52 de ani. Barbatul a oprit imediat autoutilitara și intrucit…

- O adolescenta de 16 ani, din Suceava, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar strada Calea Obcinilor din municipiu. Accidentul s-a inregistrat ieri, la ora 08.00. La volanul autoturismului se afla un barbat de 36 de ani, din Iași. Șoferul a fost verificat…

- O fetita in varsta de 10 ani a fost lovita de un autoturism care apartine unei ,,Scoli de Soferi,,. Accidentul a avut loc cu putin timp in urma, iar din fericire minora ranita se afla in afara oricarui pericol. Autoturismul nu era condus de un cursant, ci de un barbat in varsta de 49 ani,…

- Un barbat de 47 de ani a suferit mai multe traumatisme dupa ce a fost acrosat de o masina la coborarea dintr-un autovehicul. Politistii efectueaza cercetari in acest caz pentru vatamare corporala din culpa.

- Pompierii, echipaje medicale și polițiști au intervenit pentru salvarea a doua persoane, în urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe Autostrada București – Constanța. Astazi, în jurul orei 8:30, în condițiile unui carosabil uscat, pe Autostrada A2,calea 1 (București-Constanța),la…

- O fetita de doar 11 ani a fost lovita de o masina, la volanul caruia se afla un sofer de 53 de ani. Accidentul s-a produs in satul Ursoaia, raionul Causeni.Potrivit oamenilor legii, victima a murit in drum spre spital.

- O fetița de cinci ani din Arad a murit calcata cu mașina de unchiul ei. Accidentul s-a produs sambata, in comuna Groșeni, din cauza neatenției barbatului. Fetita se juca pe strada, iar unchiul ei a incercat sa efectueze o manevra de intoarcere a autoturismului, relateaza Antena3. Din nefericire, omul…

- O fetita romanca de 2 ani a fost calcata cu masina si lasata sa moara in strada de alt roman, in Spania. Copila a murit la scurta vreme dupa impact, in spital, acolo unde mama ei a apucat sa o duca in stare critica. Accidentul a avut loc sambata, pe un drum de langa casa […] The post Fetita romanca…