- O fetița de patru ani i-a trimis o scrisoare mamei ei, „in Rai”, dupa ce femeia a murit rapusa de cancer, in luna decembrie. Spre surpriza familiei copilei indurerate, aceasta a primit un raspuns emoționant.

- Societatea Fildas Trading SRL, care solicitase de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul care vizeaza infiintarea unei fabrici de parfum, a primit raspuns de la agentia de mediu. Mai exact, este vorba despre proiectul "Amenajare spatiu existent prin recompartimentari…

- Sarah Elizabeth Morris, 33 de ani, din Bagilit, Țara Galilor, a lasat-o pe Rosie și pe fratele ei geaman nesupravegheați in cada, timp de 50 de minute, cat a vorbit la telefon cu partenerul ei. Cand s-a intors in baie, fetița murise inecata, scrie libertatea.ro.

- Mirela Vaida este o femeie implinita si fericita. Are un sot iubitor, o cariera stralucita, doi copii frumosi si al treilea care este pe drum. Frumoasa vedeta are toate motivele sa fie fericita si implinita.

- Polițiștii din Constanța au deschis o ancheta dupa ce, miercuri seara, o femeie in varsta de 43 de ani a fost gasita moarta, in apartamentul ei din Navodari. In locuința a fost gasita și fetița acesteia, in varsta de trei ani, copila fiind intr-o stare buna de sanatate,potrivit mediafax. Vecinii…

- Ex-premierului Vlad Filat i-a adresat recent o scrisoare Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, prin care si-a expus punctul sau de vedere asupra ultimelor evolutii din Republica Moldova, in special asupra starii lucrurilor in domeniul justitiei, sustine avocatul fostului prim-ministru,…

- Sebastian Ghita a transmis postului de televiziune B1TV o scrisoare deschisa in care spune ca „niciodata” nu a facut parte din vreo organizatie mafiota de tip Cosa Nostra și „nu am intreprins astfel de activitati si nici nu am fost macar acuzat de astfel de practici.”Ghita si-a prezentat pe…

- Micuța Izzy se afla in hamac cand, deseori, adormea. Tatal ei a vazut-o și i-a facut o fotografie in acel moment fara sa știe ca era un semn al bolii de care suferea micuța. Saptamani mai tarziu, medicii au diagnosticat-o cu leucemie.