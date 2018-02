O fetita de 3 ani a murit inghetata, dupa ce educatoarele au uitat-o afara. „Si-au amintit de ea abia dupa 2 ore”

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- O fetita de trei ani din Moscova a murit dupa ce a fost uitata afara de educatoare. In acest caz, a fost deschis dosar penal. "Educatoarea si dadaca au observat lipsa copilului cand au revenit de la plimbare.

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. “Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- Cadrele didactice ameninta cu greva generala, daca plata salariilor va mai fi intarziata. Banii trebuiau sa vina pe 14 februarie, insa in unele școli nu e sigur nici ca vor ajunge lunea...

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat joi ca Rusia neaga categoric acuzatiile Mrii Britaniii conform carora Rusia ar fi responsabila pentru atacul cibernetic „NotPetya” de anul trecut, scrie Reuters. Peskov a declarat, in cadrul unei conferinte de presa,ca acuzatiile sunt nefondate…

- Romania a cumparat din strainatate trandafiri in valoare de 16,68 milioane de euro si a vandut peste granite trandafiri romanesti, in valoare de 13,91 milioane euro, in primele 11 luni ale anului trecut. In cazul Uniunii Europene, in primele zece luni ale lui 2017, exporturile de trandafiri…

- In Siberia, oamenii invața de mici sa țina boala departe. Chiar daca dardaie de frig in gerul siberian, zeci de copii sunt invațați sa-și faca zilnic cate un duș rece afara, printre nameți.

- Echipele de salvare au actionat pe parcursul intregii nopti de duminica spre luni pentru recuperarea cadavrelor persoanelor decedate in urma prabusirii unui avion de pasageri al companiei Saratov Airlines la sud-est de Moscova, accident soldat cu moartea tuturor celor 71 de pasageri si membri ai...

- Un avion al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova din Rusia. Cele 71 de persoane aflate la bord au murit, informeaza TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Avionul era de tip Antonov AN-148 și decolase de pe aeroportul Domodedovo…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- O indragita cantareata de muzica populara din Gorj a murit, vineri (9 februarie). Mariana Maracine Pitigoi a pierdut lupta cu o boala nemiloasa care a rapus-o. Potrivit apropiatilor, artista s-a stins din viata pe patul de spital. Trupul neinsufletit al solistei va fi depus la capela Sisesti, sambata…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Moscova si Beijingul au reactionat dur dupa ce Statele Unite ale Americii au anuntat ca intentioneaza sa se doteze cu noi arme nucleare de putere scazuta, o masura ce vine ca raspuns mai ales la reinarmarea Rusiei, dar si in fata amenintarilor reprezentate de China, Coreea de Nord si Iran, dupa cum…

- Justitia rusa a autorizat vineri un jurnalist de la publicatia independenta Novaia Gazeta, amenintat sa fie expulzat spre Uzbekistan, unde el afirma ca a fost torturat, sa paraseasca Rusia spre o tara terta, informeaza AFP. Arestat in august de politie in timpul unui control de identitate,…

- Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana…

- De la prima ora a zilei, politistii si cadrele medicale, au fost solicitate sa acorde ajutor unei femei in varsta care se afla langa blocul 19, aceasta fiind cazuta. Batrana de 86 de ani, cazuse de la al doilea etaj al blocului. Cadrele medicale ajunse la fata locului nu au putut decat sa constate…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Statele Unite sunt "bulversate de eforturile autoritatilor ruse de a reprima opozitia politica", a declarat luni agentiei France Presse purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante…

- Inceput de saptamana cu stangul! Un barbat de 49 de ani a fost gasit decedat in camera unde locuia. Barbatul de 49 de ani lucra la vulcanizarea de pe DN 73, de la intrarea in Campulung dinspre Pitesti, de la Apa Sarata. Se pare ca, acesta a pus la incalzit pe aragaz o cratita. Omul…

- Rusia studiaza sistemul de cabluri și conducte subacvatice furnizare a electricitații și gazului in Marea Britanie din Europa continentala, pentru a descoperi vulnerabilitațile in cazul unui eventual atac asupra infrastructurii britanice, ceea ce poate duce la „mii și mii de morți”, a declarat Gavin…

- Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie in apele inghețate ale lacului Selinger. Imaginile au fost transmise de televiziunile din Rusia iar liderul de la Kremlin nu a parut deloc deranjat de temperaturile scazute. Inconjurat de preoți, Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza la fel…

- Tradiția scaldatului de Boboteaza fost respectata si anul acesta in Rusia și Ucraina, iar oamenii au facut cozi la copci, chiar daca in unele regiuni termometrele aratau minus 50 de grade.In pofida gerului, aproape 100 de mii de oameni din Moscova au participat la slujba religioasa.

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. …

- Drama pentru o familie de romani din Italia. Fetița lor, Melissa Maria, a murit dupa ce a fost alaptata, iar cei doi parinți nu iși pot reveni din șoc. Tragedia a avut loc in Italia, la Ponte San Nicolo, Padova. Mihai Andrei Popa, tatal fetiței, a povestit, sfașiat de durere, ca s-a trezit in dimineața…

- 40 de cadre didactice, care au facut naveta la școala din Slobozia Bradului, au primit in luna decembrie a anului trecut suma totala de 50.000 de lei de la autoritațile locale, ceea ce inseamna recuperarea unui sfert din datoriile cu naveta, aferente anilor 2013, 2014 și 2015. Cadrele didactice au reușit…

- Un barbat a murit intr-un hipermarket din Craiova. Pensionarul de aproape 80 de ani și-a pierdut viața, in urma unui stop cardio-respirator. Alerta a fost data, dupa ce batranului i s-a facut rau in magazin, noteaza observator.tv . Potrivit ISU Dolj, la fața locului a fost trimis de urgența un echipaj…

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Un barbat a murit in timp ce juca Star Wars in realitatea virtuala. Acesta avea setul de caști VR pe ochi și s-a impiedicat, prabușindu-se pe o masa de sticla, scrie Ubergizmo . Din cauza ranilor a pierdut mult sange, iar acest lucru i-a cauzat decesul. Barbatul era din Moscova, Rusia, avea 44 de ani,…

- Un accident cumplit s-a produs in urma cu cateva minute chiar in fața fabricii de caramida din localitatea Satuc. Un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a intrat cu mașina intr-o țeava de gaze. In urma impactului o fetița de 11 ani a fost aruncata din mașina fiind descoperita fara viața. Pana…

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat in urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice langa baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie.

- O fetita de doar un an si 11 luni din Mures a murit in noapte de Revelion in bratele mamei, dupa ce fratele tatalui i-a sucit gatul ca la pui. Drama s-a petrecut in satul Chinari, fara...

- Doi oameni ar fi murit dupa ce un autobuz a intrat intr-o stație din Moscova, potrivit informațiilor preliminare, scrie tvrain.ru. Mash scrie ca morți nu sunt, insa ar fi vorba despre trei raniți.

- Forțele de ordine incearca acum sa negocieze cu atacatorul. „Conflictul a avut loc intre doua companii in urma unei dispute legata de o proprietate. Unul dintre participanți l-a ranit pe celalalt. Victima a murit. Polițiștii iau masuri pentru a-l reține pe suspect”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Rusia va trimite, la începutul anului viitor, în Republica Moldova un nou ambasador, transmite kommersant.ru. Potrivit sursei citate, noul ambasador rus în țara noastra va deveni Oleg Vasnețov, care în ultimii opt ani a ocupat funcții de raspundere în aparatul central…

- Un autobuz a iesit luni de pe sosea si a intrat intr-un aglomerat pasaj pietonal subteran din Msocova, ucigand cel putin patru persoane, transmit agentiile rusesti de stiri, citate de Reuters. Imaginile postate pe retelele de socializare arata un autobuz plonjand pe treptele pasajului pietonal, zdrobind…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au polemizat la conferința de presa de la Moscova pe marginea acuzațiilor de amestec a Rusiei in politica interna a statelor din intreaga lume. Ca raspuns la intrebarea unui reporter, Lavrov a declarat ca Rusia a…

- Pe 3 ianuarie 2018, UE va trimite solicitarea organismului de reglementare a diferendelor din cadrul OMC, ceea ce va duce la o noua runda de dispute.In februarie, Organizatia Mondiala a Comertului a dat inca o data castig de cauza Uniunii Europene in disputa sa cu Rusia, care are drept…

- O vedeta tv din Rusia a murit intr-un mod suspect. Maria Politova, cunoscuta pentru participarea la emisiunea „Dom-2” a fost gasita fara suflare. Tanara de 30 de ani a fost descoperita moarta in curtea vilei bunicului sau, potrivit Unica.md. Se pare hipotermia a fost una dintre cauze, insa urmeaza sa…

- Femeia in varsta de 20 de ani, mama unei fetite de un an si trei luni, insarcinata in 27 de saptamani, a fost ranita grav luni intr-un accident de circulatie, la Diosig, in Bihor. Masina in care se afla alaturi de fiica ei si de parinti a fost lovita de o autoutilitara condusa de un tanar de 24 de…

- Potrivit martorilor, batranul a stat ascuns in zona caii ferate din Medeea, iar cand a trecut primul tren, inainte ca cineva sa poata interveni, s-a aruncat in fața acestuia. Trupul barbatului a fost secționat in doua de catre roțile trenului, scrie libertatea.ro. La locul accidentului s-a…

- Mogulul Vlad Plahotniuc, liderul partidului democrat din Moldova, a fost recent acuzat de tentativa de omor in Rusia. Pe numele sau a fost deschis un dosar penal, iar o judecatorie din Moscova a emis un mandat de arestare, potrivit presei ruse.

- In cadrul unui eveniment tinut la Moscova, unde majoritatea participantilor erau tineri, Vladimir Putin a intrebat audienta daca il sustine sa candideze in alegerile prezidentiale din luna martie 2018. Participantii la eveniment au raspuns afirmativ si au inceput sa aplaude. "Inteleg ca aceasta…

- Ministerul Justiției al Rusiei a publicat prima lista al mass-media carora le-a fost acordat statutul de ”agent strain”. Potrivit site-ului ministerului, lista cuprinde noua publicatii si media: Vocea Americii, Radio Europa Libera / Radio Liberty, Kavkaz.Realii, Krym.Realii, postul tv „Nastoyașceye…

- Rusia, selectionata tarii gazda, va întâlni echipa nationala a Arabiei Saudite, joi, 14 iunie, de la 17:00 (ora României), în meciul inaugural al Campionatului Mondial din 2018, pe Stadionul Lujniki din Moscova.

- O declaratie a lui Putin a suscitat o atentie deosebita in mass-media din Rusia, numeroase ziare titrand „Putin redirectioneaza economia Rusiei pe un fagaș militar”, iar o multime de comentatori au subliniat ca in acest mod șeful statului rus ar confirma ca Moscova s-ar pregati de un nou razboi.

- Aurica Rauța, cadru didactic la Gradinița cu Program Prelungit nr. 4, structura a Școlii Gimnaziale Mareșal Averescu Adjud, a incetat din viața sambata. Conform apropiaților, aceasta suferea de ceva timp de o boala necruțatoare, era in concediu medical și era internata intr-un spital din București.…

- Sudanul este prima țara araba care a intrat in posesia unui lot de aeronave de vanatoare Su-35 de a patra generație, fabricate in Rusia. Livrarea a avut loc in ajunul primei vizite a președintelui Omar Ahmed al-Bashir la Moscova, care va avea loc joi.