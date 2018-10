Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 13 ani din Alexandria a fost lovita de o masina condusa de un consilier al Garzii Forestiere, care bause. Soferul a fugit de la locul accidentului si a fost gasit mai tarziu, politistii stabilind ca el avea permisul suspendat tot pentru ca a condus beat.

- Tragedie la Moțca, in județul Iași, marți dupa-amiaza (16 octombrie). O fetița in varsta de 3 ani, din satul Boureni, a murit, dupa ce a fost lovita de un microbuz școlar. se pare ca micuta a fost lovita de un microbuz scolar. Se pare ca soferul era baut si a acroșat-o pe fetița cu roata din fata,…

- Politistii cerceteaza un barbat din localitatea Santioana, comuna Taga pentru refuz de recoltare probe biologice și conducerea unui vehicul fara permis. Proprietarul de 45 ani din Gherla al unei mașini marca Volkswagen Bora, parcata pe marginea drumului, pe strada George Coșbuc din oraș, aproape de…

- O fetita de 12 ani a fost accidentata in aceasta seara in Tomis Nord in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 18:15, o femeie, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu din Constanta, dinspre strada Tulcei catre bulevardul…

- La data de 5 august 2018, in jurul orei 19.10, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe DN 67 C, pe raza localitatii Laz. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar in varsta de 33 de ani, din comuna Unirea, judetul Alba, in timp…

- Accident cumplit in Iași! Patru adulți și un copil de cinci ani au ajuns la spital, dupa ce au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce stateau la terasa. Șoferul care ar fi provocat accidentul este un barbat de 50 de ani, care a adormit la volan si a izbit si doua […] The post Familie lovita in…

- Accident grav in Capitala, vineri (10 august). Șoferul unui TIR nu s-a asigurat la schimbarea de sens și a lovit in plin un autoturism, pe Șoseaua Pipera-Tunari. Impactul a fost atat de violent incat mașina s-a rasturnat și a lovit o femeie aflata pe trotuar in acel moment. Din pacate, pietonul se…

- Tragedie in județul Braila! Un baiat de 16 ani a murit in urma unui accident care a avut loc in Faurei. Șoferul vinovat fiind un tanar baut și fara permis de conducere, care a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe drum. Dupa accident, acesta a fugit de la fața locului, fiind gasit de […] The…