- Copila in varsta de un an si zece luni a ajuns in stare grava la Spitalul Falticeni, unde a fost diagnosticata cu anemie severa si insuficienta respiratorie. Desi a vazut ca se simte rau, tatal nu si-a dus fiica la spital, ci a lasat-o in grija unei bunici care locuieste in comuna invecinata.

- Isabella avea doar un an atunci cand a inghițit o baterie de ceas.Fetița a acuzat dureri grave, dar medicii au refuzat sa ii faca radiografia care i-ar fi salvat viața. In cateva zile fetița s-a stins lasand in urma sa multa durere. Noi ne rugam sa nu se mai intample niciodata așa ceva

- Vineri seara, intre localitatile Jebel si Voiteg, la aproximativ 35 de kilometri de Timisoara, a avut loc un grav accident rutier, in urma caruia si-au pierdut viata doua persoane, iar alte patru au ajuns la spital.

- Cutremurator! O fetița de 12 ani a murit din cauza unui produs de igiena folosit zinic de romani O adolescenta in varsta de 12 ani a murit intr-un mod stupid in timp ce se afla cu parinții in vacanța. Paige Daughtry se intorsese de la piscina, și-a facut duș, apoi a folosit deodorant de corp in exces.…

- Mare atentie la ce cumparati: a murit dupa ce a folosit un produs utilizat de foarte multe femei! Vezi despre ce este vorba.foto Drama intr-o familie dupa ce o tanara a murit din cauza unui produs pe care multe femei il folosesc. Julie a ajuns de urgenta la spital din cauza unei reactii alergice extrem…