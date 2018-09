Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost alertat sa acorde primul ajutor in cayul unui copil care a cazut de la etajul al 4-lea al unui imobil situat pe Bulevardul Saturn nr.5. Este vorba despre o minora de aproximativ 12 ani. „Intervine echipajul SMURD de terapie intensiva cu medic…

- Un barbat de 38 de ani a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut de la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Piatra-Neamt, a declarat, purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul Georgiana...

- O fetita de 4 ani este in stare grava, la spital, dupa ce, luni, in timp ce se juca impreuna cu sora ei in curtea locuintei din satul Capataneni, judetul Arges, poarta metalica a cazut peste ea. Politistii au deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inca un urs care a ajuns pe Autostrada Sibiu – Orastie a fost accidentat mortal de un sofer. Reprezentantii DRDP Brasov urmeaza sa notifice Prefectura Sibiu, considerand ca este vorba despre un fenomen, nu un caz izolat, in conditiile in care este al doilea urs lovit mortal pe autostrada.

- Deocamdata nu se știe daca femeia a avut un accident, daca a vrut sa se sinucida sau daca a fost victima a unei agresiuni. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat, potrivit tribuna.ro.

- Tanara a fost gasita constienta, cu un traumatism la coloana vertebrala si a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta pentru investigatii medicale suplimentare. In cauza se efectueaza cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care a avut loc incidentul, daca acesta a fost sau…

- Doua persoane, o femeie in varsta de 70 de ani si o fetita de 9 ani, au ramas blocate pe o insula din cauza ca nivelul raului a crescut cu 30 de centimetri, in urma golirii barajului. Ele au fost izolate pe malul Tarlungului, in zona barajul mic, din Sacele, in cursul zilei de vineri. Pentru salvarea…

- Un copil in varsta de un an si sapte luni a cazut, sambata, de la etajul patru al unui bloc din municipiul Barlad, au anuntat reprezentantii Serviciului de Ambulanta (SAJ) Vaslui. "La numarul de...