Stiri pe aceeasi tema

- Organele unei fetite de 11 ani din Anglia, care se vindecase de leucemie, au salvat trei persoane. Amelia Wood reușise sa depașeasca boala, dar a fost lovita de un cauciuc scapat de sub control, fiind ranita grav. In drum spre scoala, fet...

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca alte trei persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor cauzate de virusul gripal ajungand la 107. Este vorba despre o femeie de 68 de ani din judetul Bihor, o alta de 77 din Arad si un barbat de 66 de ani din Cluj. Toate cele trei persoane…

- Un copil de 9 ani și-a impușcat mortal sora de 13 ani pentru ca nu a vrut sa-i dea consola video sa se joace. Mama celor doi era in casa dar in alta camera, scrie BBC News citand presa americana Fetița de 13 ani din Mississippi a murit dupa ce a fost impușcata de fratele ei in timpul unui joc video.…

- Mai mult de 300 de persoane au fost evacuate din Waterfront Manila Pavilion Hotel, unde incendiul continua sa faca ravagii la 10 ore dupa ce a izbucnit. Cele trei victime erau angajatii unui cazinou situat in hotelul de 22 de etaje si unde renovarile erau in curs, potrivit lui Erwin Margarejo,…

- Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea. Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi…

- Un autobuz plin cu elevi a cazut intr-o rapa, marți, in orașul etiopian Legambo din regiunea Amhara. In urma accidentului, 38 de persoane au murit. Potrivit oficialilor citați de BBC News, 28 dintre victime sunt barbați, iar 10 sunt femei. Alte 10 persoane au suprviețuit,…

- Unsprezece persoane au fost ucise în urma prabusirii în sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvânt al aviatiei civile iraniene.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, miercuri, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 86, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba despre doi barbati, in varsta de 46 si respectiv 47 de ani, din judetele Caras Severin, respectiv Hunedoara.

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața intr-un grav accident rutier produs pe raza comunei Draguțești. Alte patru perosoane au fost ranite și au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, mașina condusa de tanarul de 23 de ani a intrat intr-un cap de pod…

- Un teribil accident de circulatie a avut loc in judetul Caras Severin. Nefericitul eveniment a avut loc pe DN6, in zona localitații Zagujeni. In urma cumplitei tragedii, multi oameni au avut de suferit.

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia puternica care s-a produs duminica intr-un magazin din orasul Leicester, relateaza AFP. Explozia nu a fost legata de activitati teroriste.

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, informeaza Agerpres.ro Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, nu sunt scurgeri de combustibil. La fata locului au fost directionate doua autospeciale…

- Accident grav vineri seara in apropiere de localitatea Sinersig. O fetita si-a pierdut viata iar alte trei persoane au ajuns in stare grava la spital dupa o ciocnire frontala intre doua autoturisme. Din primele cercetari efectuate de catre politisti se pare ca soferul unui autoturism care venea dinspre…

- Cel putin 17 persoane au fost omorate in Mozambique, dupa ce un munte de deseuri s-a prabusit peste casele lor, in Maputo, capitala tarii, scrie BBC. Mai multi rezidenti au fost raniti...

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca au fost confrmate inca trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, din judetul Mures si doua femei, din judetul Arges si, respectiv, Capitala. Numarul total al deceselor a ajuns la 35, in sezonul 2017-2018.

- Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost distrus total. Exploziile buteliilor sunt frecvente in India, unde normele de siguranta sunt rareori respectate, insa de cele mai multe ori incidentele de acest tip nu se soldeaza cu atat de multe victime.

- Fetita a murit dupa aproape doua luni de la evaluarea facuta de pediatrii timisoreni in vederea unui transplant de celule stem. Medicii au confirmat atunci observatiile doctorilor ieseni potrivit carora starea minorei era critica.

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetița de 8 ani din Raducaneni careia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela, a carui caz a fost prezentat in cazul emisiunii „Acces Direct”, fusese diagnosticata cu cancer renal. Parinții ei, insa, au refuzat sa o trateze, considerand ca tratamentul nu este…

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- Suspectul, identificat drept Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a fost elev la acest liceu, fiind exmatriculat din motive disciplinare nespecificate. Șeriful a explicat ca suspectul a folosit o pușca și avea “nenumarate incarcatoare”. Foto: foxnews.com © Cel puțin 14…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise si 14 ranite intr-un liceu din Parkland, Florida, de un fost elev al institutiei de invatamant. Suspectul, de 19 ani, fusese exmatriculat din motive disciplinare.

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters.Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic Glasgow, dupa…

- Cel puțin patru persoane au murit și 225 au fost ranite – inclusiv turiștii – dupa producerea unui cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade, care a lovit marți marți seara Taiwanul, a declarat poliția locala. Incepand de miercuri dimineața, 145 ...

- Medicii au anunțat ca inca patru persoane au murit din cauza gripei in ultima saptamana. Este vorba despre trei adulți, care aveau și alte probleme de sanatate, dar și o fetița de patru ani.

- Ziba Khan din Anglia a fost pur si simplu oripilata in momentul in care a aflat ca fetitei ei, de numai patru ani, i s-a dat voie la scoala sa se joace cu o papusa care avea un penis. Dupa ce institutia de invatamant a refuzat sa nu mai ofere papusa celor mici, Ziba si-a retras copilul de la Forest…

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit si o alta a fost ranita in urma unui accident rutier care a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism…

- Adina Ion, o fetița de 13 ani din comuna Sageata, județul Buzau, iși vinde desenele ca sa poata strange bani ca ea și frațiorii ei sa aiba ce manca. Mama copiilor a ramas fara serviciu și muncește prin sat cu ziua. Tatal copiilor a plecat de doi ani in Anglia, dar nu le trimite nimic odraselor sale.…

- Florin Racoare, tanarul care a fost diagnosticat cu leucemie cu exact trei luni inainte de a se casatori, a murit vineri. Mesajele de condoleante si de sustinere pentru familia lui si pentru cea care urma sa-i fie sotie tanarului de 31 de ani curg.

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Incendiul s-a produs aproape de teatrul national. Peste 35 de persoane au fost evacuate, au anuntat serviciile de interventie. "Sunt doua persoane decedate, dar ne temem sa nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al serviciului medical de interventie. Presa ceha a anuntat…

- Cel puțin șapte persoane au murit in urma unui accident aviatic in Columbia, marți. Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei. „Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Fotbalistul Cyrille Regis, o legenda a sportului britanic, a murit, duminica, la varsta de 59 de ani. Cauza mortii a fost un atac de cord, potrivit presei britanice. Sportivul si-a inceput cariera la echipa Hawthorns, dar s-a remarcat prin cele 241 de aparitii pe teren pentru Baggies, in cadrul carora…

- In fiecare noapte, inainte de a merge la culcare, Alexander, in varsta de patru ani, ii transmite un pupic surorii sale. In ultimele luni, micutul a incercat sa accepte moartea fetei, care a pierdut lupta cu viata la doar patru luni. Ava ar fi implinit un anisor.

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul în care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate în legatura cu accidentul, însa pâna au ajuns în locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Un barbat in varsta de 39 de ani si-a batut cu coada toporului cu care taia lemne, fetita de 7 ani. Cazul socant s-a petrecut la Ivesti chiar de Revelion. Nu se stie ce a starnit furia omului. Fetita locuia doar cu tatal si bunica dupa ce mama plecase in Anglia cu fii mai mari, de 17 si 19 ani. Acasa…

- Sase oameni si-au pierdut viata in Brescia, dupa ce o masina, un camion si o cisterna s-au ciocnit. In urma impactului, cisterna incarcata cu substante inflamabile, a fost cuprinsa de flacari, iar incendiul s-a raspandit rapid si la celelalte vehicule.

- 2017 a fost cel mai sigur an de istorie in ceea ce privește calatoriile cu avionul și pentru companiile aeriene comerciale, scrie BBC News. Nu au existat avioane de pasageri care sa se prabușeasca oriunde in lume, se arata intr-o analiza realizata de The Aviation Safety Network. Acest lucru este cu…

- 45 de persoane au fost evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din primele cercetari, rezulta ca incendiul a fost provocat de o tigara aprinsa, iar femeia a murit, cel mai probabil, asfixiata din cauza fumului. Potrivit sursei citate,…