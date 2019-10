Stiri pe aceeasi tema

- O copila de zece ani din California si-a pus capat zilelor. Autoritatile cred ca micuta a recurs la acest gest pentru ca era agresata verbal de colegii de la scoala. Descoperirea socanta a fost fac...

- In ziua de 10 octombrie, Vali a postat pe Facebook un mesaj pentru fiica sa, Izabela, care implinise 12 ani și care locuia in Romania. Seara, barbatul in varsta de 35 de ani a plecat de la serviciu spre casa pe o șosea circulata de la periferia Londrei. La un moment dat, un autoturism a ieșit…

- Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum, joi, in localitatea dambovițeana Gura Șuții, pe Adriana Mihaela Fieraru, fetița violata și ucisa, cel mai probabil, de olandezul Johannes Visscher. Copila a fost rapita de pe drum in timp ce se intorcea de la școala. Colegi de școala, profesori și localnici,…

- "Era un copil cuminte, invața bine, din «Saru'mana» nu te scotea. Și era și frumușica, saraca", povestește o vecina despre Adriana Mihaela Fieraru, fetița ucisa din satul dambovițean Gura Șuții. Parinții copilei lucreaza cu ziua, mama, in agricultura, tatal, in construcții, "așa au crescut șase copii,…

- Ziarul Unirea Adriana, fetița de 11 ani disparuta vineri pe drumul dintre școala și casa, a fost gasita moarta pe un camp. Cadavrul prezinta urme de violența Adriana, fetița de 11 ani disparuta vineri pe drumul dintre școala și casa, a fost gasita moarta pe un camp. Cadavrul prezinta urme de violența…

- In liceele la care au invatat Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, prima zi de scoala a fost scufundata in lacrimi. Colegii, profesorii si parintii au participat la ceremonii emotionante.

- Uneori o reconversie profesionala poate suna infricoșator. Cand iți dorești insa cu adevarat o noua meserie, vei vedea ca intotdeauna se gasesc soluții. Daca te-ai hotarat sa faci cursuri IT , e bine sa știi ca ai cat se poate de multe opțiuni dupa: joburi diverse, oferta mare din partea angajatorilor,…