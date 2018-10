Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Tian Haicheng, din China, a ramas paralizat intr-un accident de mașina, soția lui (alaturi de care a stat șapte ani) l-a parasit. Din fericire, fetița lui a ramas sa-l ajute. Potrivit presei chineze, Tian a ramas paralizat de la piept in jos dupa ce a fost implicat intr-un accident, in martie…

- Jelena Ostapenko (Letonia; 12 WTA) a parasit turneul Wuhan (China) inca din prima runda. Ea a pierdut in fata Dariei Gavrilova (Australia; 33 WTA), intr-un meci in care a reusit sa ia doar 6 game-uri. Dupa o ora si 27 de minute, Gavrilova s-a impus cu 6-2, 6-4, scrie Mediafax.Ostapenko nu…

- Andreea Balan iși pacalește fetița ca sa poata pleca de acasa. E firesc, de vreme ce Ella, care n-are nici doi anișori (ii implinește pe 9 octombrie), și-ar dori s-o aiba pe mami in permanența langa ea și fiecare desparțire s-ar putea lasa cu lacrimi, daca vedeta n-ar avea grija ce-i spune celei mici!…

- Fericire mare pentru Simona Gherghe. Frumoasa prezentatoare este in culmea fericirii, iar bucuria ei are xi un nume: Ana. Simpatica prezentatoare xi familia ei o sErbEtoresc pe micuta Ana Georgia.

- Antonia și mama ei au sarbatorit-o pe Maya in Italia. Fetița cantareței cu italianul Vincenzo Castellano a implinit 8 ani la sfarșitul lunii august și toți membrii familiei s-au reunit pentru a o sarbatori cum se cuvine. De ani buni, Antonia face naveta Italia-Romania pentru a-și vedea fiica. Cele doua…

- China este cel mai mare producator de orez, cu recolte de peste 200 de milioane de tone pe an, care se exporta in intreaga lume. In ultima vreme, mai multe surse vorbesc despre problema orezului din plastic. Aceasta ar fi o rașina artificiala care se amesteca bine cu amidon de cartofi, dupa care i se…

- Imagini incredibile vin din provincia Nanjing, China. O femeie si-a prins sotul alaturi de amanta in masina acestuia. Furioasa, sotia inselata a sarit pe capota automobilului si a stricat parbrizul, scrie lenta.ru.

- Imagini incredibile la Timișoara! Doi drumari muta cu lopata apa stransa pe marginea drumului pe un șantier. Ploile din ultimele zile le-au facut viața grea drumarilor din Timișoara. Pe un șantier deschis inca din 2016, doi muncitori au fost surprinși cand muta apa cu lopețile, de pe carosabil intr-o…