Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din Iași, a talharit o fetita de 9 ani in plina strada. Individul i-a smuls copilei telefonul din mana, apoi a luat-o la fuga. Copila a fugit dupa el, dar nu l-a mai prins Incidentul a avut loc pe 11 aprilie. Un talhar recidivist de 44 de ani, din Probota, a talharit…

- Un barbat din Slatinița a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru furt dintr-o locuința din municipiul Bistrița. Acesta ar fi sustras circa 2.000 de lei, dupa ce proprietarul a lasat din neatenței ușa imobilului deschisa. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de…

- Un tanar de 19 ani din Targu Lapus a talharit un barbat intr-o statie de autobuz. Imediat ce a reusit sa ii fure telefonul mobil si portmoneul in care avea 1.900 de lei, talharul s-a facut nevazut. A fost gasit de oamenii legii dupa opt zile, in judetul Satu Mare.

- Un adolescent de 13 ani a fost accidentat grav, duminica seara, la ieșire din Huedin spre Oradea. Minorul se afla pe spațiul verde al unei benzinarii, dar un barbat l-a surprins și accidentat cu autoturismul. Dupa impact, vinovatul a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc in jurul orei 19:40.…

- Un barbat in varsta de 70 de ani, din județul Vaslui, a intreținut relații intime ore in șir cu o minora de 14 ani. Acum, insa, la cateva luni dupa ce a fost reținut, barbatul și-a aflat pedeapsa.

- Unul dintre cei mai cunoscuti hoti din Oltenia s-a ales cu o condamnare si la Lugoj. Nistor Birta Nicolae a ajuns intamplator la Lugoj in vara anului trecut si s-a gandit ca in cele cateva ore pe care le petrece prin oras sa comita cateva furturi. Individul, de loc din Lipovu de Sus, judetul Dolj, este…

- "La data de 4 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat un tanar de 19 ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. In urma cercetarilor efectuate pana in prezent s-a constatat faptul ca, in seara zilei de 23 decembrie, in timp…

- Politistii din Sebes au retinut un barbat din judetul Mehedinti care ar fi sustras peste 7.500 de lei dintr-o chilie a unei manastiri in care a beneficiat de ospitalitate. Prejudiciul a fost recuperat integral si restituit persoanei pagubite.