- La data de 10 septembrie 2018, in jurul orei 20.00, o femeie de 62 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in zona intersectiei B-dlui Transilvaniei cu strada Fantanele, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tanar de 19 ani, din Zlatna, intrand…

- Salvatorii de animale de pe o insula din largul coastei sudice a Australiei spun ca populatia de koala este in pericol de infometare din cauza faptului ca rezidentii taie copacii pentru a preveni incendiile de vegetatie, distrugand astfel habitatul animalelor si sursa lor de hrana, potrivit Reuters,…

- Directorul general al aviatiei civile malaeziene a demisionat marti, a doua zi dupa publicarea unui raport asupra anchetei care nu aduce noi elemente cu privire la disparitia inexplicabila in 2014 a avionului Malaysia Airlines (zbor MH370) cu 239 de persoane la bord, informeaza AFP si Reuters. Raportul…

- Echipele de salvare rascolesc, joi, ruinele și pamantul parjolit de foc in speranța ca vor mai gasi supraviețuitori, la trei zile dupa ce focul devastator din Grecia a brazdat orașul Mati, omorand cel puțin 82 de persoane, printre care cel puțin patru turiști straini, relateaza Reuters și AFP. Bilanțul…

- Un berbec supranumit Shrek 2, gasit in estul Australiei, este mai usor cu 30 de kilograme dupa ce i-a fost indepartat un strat masiv de lana care i-a crescut in ultimii ani. Fermierul Graeme Bowden a distribuit imagini cu berbecul caruia i-a spus Shrek 2 intr-un mesaj publicat pe o retea…

- Organizatia Natiunilor Unite si-a exprimat preocuparea marti dupa decizia Australiei de a "separa activ si pe termen nelimitat" familia unei refugiate cunoscute in tara, prin expulzarea sotului ei in Sri...

- Federatia daneza de fotbal a fost amendata cu 20.040 dolari si a primit un avertisment, ca urmare a incidentelor provocate de fanii sai la Cupa Mondiala 2018, a anuntat FIFA intr-un comunicat, informeaza agentia Reuters.Conform Federatiei internationale, suporterii danezii au aruncat cu obiecte in fanii…

