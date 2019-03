Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sesizat Consiliul Concurenței cu privire la faptul ca OMV Petrom și Romgaz nu pun la dispoziția pieței intreaga cantitate de gaze, ceea ce a determinat autoritatea de concurența sa demareze o ancheta in aceasta privința.

- Dezvaluiri despre moartea suspecta din Parcul Herastrau! Un barbat a fost gasit mort in Parcul Herastrau. Din primele informații, acesta ar fi consilier parlamentar, anunța Antena3.In aceasta prima faza a anchetei, criminaliștii iau in calcul și varianta unei sinucideri din dragoste, avand…

- Circa o suta de monede cu diverse inscripții și valori nominale, emise de mai multe state, au fost descoperite de vameșii de la Leușeni intr-un microbuz de pasageri și colete care se intorcea din Italia. Monedele au fost descoperite in valiza unui moldovean, in varsta de 42 de ani.

- Andreea Balan se pregateste de nastere. Ce nume ii da fetitei! Andreea Balan va deveni mama pentru a doua oara in luna martie. Artista se afla acum pe ultima suta de metri inainte de nastere si a dezvaluit public ce nume a ales pentru fetita ei. Anuntul a fost facut prin intermediul unui vlog pe canalul…

- Tone de carne adusa ilegal din Ungaria, dintr-o zona cu pesta porcina africana, au ajuns in depozitele si in magazinele din Romania. Descoperirea facuta nu de autoritati, ci de un consumator, arata inca o data ca nu stim ce mancam, iar responsabilii ne pun cu nepasare in pericol.

- Feli a devenit mama in urma cu doua luni, asumandu-și o responsabilitate imensa. Acum, ea iși indeplinește rolul de mama cu succes și povestește cum iși liniștește fetița atunci cand ea plange. Pentru ca are o voce minunanta, Feli ii canta muzica populara fetiței ei. Artista este extrem de fericita…

- Katie Page din Colorado, SUA, a vrut sa-și schimbe viața dupa ce mariajul ei s-a incheiat pe cand avea 30 de ani. Divorțul a facut-o sa realizeze ca iși dorea diferit, astfel ca și-a cumparat o casa și și-a schimbat jobul. La scurt timp dupa toate aceste schimbari, femeia și-a dorit sa adopte un copil.…

- Un seism puternic, de magnitudinea 7,8, a zguduit in luna septembrie Insulele Sulawesi, in centrul Indoneziei. La doar cateva ore dupa seism, un tsunami uriaș a lovit arhipelagul. Oamenii de știința au fost...