O fetiță a devenit mamă la 11 ani, după ce medicii au amânat prea mult avortul O fetița de 11 ani a devenit mama, dupa ce medicii au amanat prea mult sa ii faca un avort. Fetița din Argentina a nascut prin cezariana. Potrivit BBC, copila a fost violata de partenerul de viața al bunicii ei, un birbat de 65 de ani. Tot ea a fost cea care a cerut și avortul. Procedura a fost intarziata timp de 23 de saptamani din cauza confuziilor legate de cine deține custodia legala a copilului. Dar dupa ce totul a fost clarificat un avort era deja prea riscant. Mama micuței și-a dat acordul pentru intervenție, insa confuzia a aparut din cauza faptului ca fata era crescuta de bunica ei. Așadar,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 11 ani din Argentina a devenit mama, scrie revista americana TIME, dupa ce medicii au amanat prea mult sa faca un avort. Copila a nascut prin cezariana, iar știrea a pornit o noua dezbatere despre legile foarte stricte privind avortul, din aceasta țara latino-americana.

- Drama fetiței in varsta de 11 ani a readus in atenție discuțiile din Argentina privind legea avorturilor, care permite ca intreruperea de sarcina sa fie facuta pana la 14 saptamani. Fata, care a fost violata de bunicul ei, nu și-a dorit sa devina mama de la o varsta la care celelalte fetițe inca se…

- Medicii legiști au efectuat expertiza medico-legala in cazul Denisei, fetița de 9 ani care a murit in brațele bunicii sale. Inițial, medicii vasluieni au crezut ca micuța suferea de gripa, insa in urma autopsiei, s-a descoperit ca micuța a murit din alte cauze. Expertiza medico-legala a aratat ca Denisa…

- Medicii legisti au efectuat expertiza medico-legala pentru Denisa, fetita de 10 ani, din Vaslui care a murit in bratele bunicii si nu stia nimeni de ce s-a stins. Doctorii au descoperit ca fetita avea o malformatie cardiaca, o afectiune severa, care i-a pus capat vietii, atat de devreme. Medicii vasluieni…

- Imagini cutremuratoare au fost filmate in Yemen, unde milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar de urgența. Fatima Qoba, o fetița de 12 ani, a ajuns sa cantareasca 10 kilograme din cauza razboiului și a foametei care distruge țara ei de patru ani. Fata sufera de o forma grava de malnutriție și…

- Fetița de trei ani, care a fost gasita langa mama decedata intr-un apartament din Navodari, a fost plasata in grija unui asistent maternal. Situația ei este incerta deoarece copila nu a fost declarata la naștere de tata. Medicii susțin ca mama micuței a murit in urma unui infarct. Cat timp copila se…

- O fetița de 11 ani a fost transportata in stare grava la spitalul din Brașov, dupa ce a fost tratata cateva zile pentru o infecție puternica, la Sinaia. Potrivit medicilor, copila a eliminat un tifon, care a fost uitat, cel mai probabil, in urma cu un an, cand a fost operata de apendicita. Mama copilei…

- Trupul Sofiei Van Schoick a fost gasit in gradina casei ei din Newport, New Hampshire, SUA. Copila a ieșit afara și a ramas blocata in gradina toata noaptea, la -9 grade. Un vecin a facut teribila descoperire. Fetița abia se mutase in cartier, alaturi de mama ei gravida și de fratele ei geaman, Camden.…