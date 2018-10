O femeie, virgină la 33 de ani, caută ajutor pe internet: „Îmi este teamă să fac sex” O femeie, virgina la varsta de 33 de ani, cere sfatul internauților cu privire la modul in care iși poate gasi perechea, dezvaluind faptul ca ii este teama sa aiba relații sexuale. Femeia din Noua Zeelanda, care nu a vrut sa iși dezvaluie numele, a explicat cum inca din adolescența a fugit de experiențele sexuale. „Sunt virgina și cred ca sunt prea speriata ca sa fac sex. In timp ce creșteam, la fel ca mulți alții, visam sa ma casatoresc și sa am copii”, a dezvaluit tanara. „Am decis sa aștept sa ma casatoresc pentru a-mi incepe viața sexuala – nu sunt sigura de ce, nu cred ca a fost din motive… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

