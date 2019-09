O femeie, suspectată că incendiat mai multe vehicule ale poliţiştilor. Suspecta a fost arestată Acuzata a fost interpelata luni si a fost prezentata in fata unui magistrat al Parchetul care a pus-o sub mandat de arestare pentru incendiere voluntara.



Potrivit presei fraceze, in data de 5 septembrie, seara, un vehicul al politiei Midi a fost incendiat. Masina a fost grav avariata. Duminica, in jurul orei locale 11:00, o persoana a incercat fara succes de data aceasta sa incendieze o alta masinade politie. Femeia urmarita de politisti a putut fi interpelata datoritaidentificata dupa imaginile camerelor de supraveghere instalate in zona.De asemenea, Vineri, mai multe persoane… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

