O femeie-soldat deghizată în "soţie de jihadist" vrea să se întoarcă acasă "Vreau sa ma intorc acasa. Cred ca oamenii isi dau seama ca nu toata lumea de aici este terorista", s-a confesat ea unui reporter al CNN, in tabara de refugiati Al-Houl controlata de Fortele Democrate Siriene din nord-estul tarii. Smith a fost intrebata daca este pregatita sa mearga la inchisoare in Irlanda si a spus ca i s-au confiscat pasaportul si alte bunuri si ca nu poate calatori. "Dar in inchisoare ... nu stiu. De fapt, sunt in inchisoare!", a spus ea., potrivit RTE.



Femeia are o fetita de 2 ani, dupa cum le-a povestit reporterilor CNN si RTE carora le-a spus ca "arde

Sursa articol si foto: rtv.net

