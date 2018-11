Stiri pe aceeasi tema

- Femeia-kamikaze care a comis la sfarsitul lui octombrie un atentat in Tunis jurase credinta gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a afirmat luni ministrul de interne tunisian, informeaza AFP. In 29 octombrie, 26 de oameni, printre care 20 de politisti, au fost raniti in centrul Tunisului,…

- Noua persoane, dintre care opt politisti, au fost ranite luni dupa ce o femeie-kamikaze si-a detonat explozibilul avut asupra sa pe principala artera din centrul Tunisului, capitala Tunisiei, a precizat...

- Noua persoane, dintre care opt politisti, au fost ranite luni dupa ce o femeie-kamikaze si-a detonat explozibilul avut asupra sa pe principala artera din centrul Tunisului, capitala Tunisiei, a precizat Ministerul de Interne, citat de AFP si Reuters. Potrivit unui purtator de cuvant al…

- TeroriE™tii din Statul Islamic au ajuns A®n posesia a douAƒ butelii de clor A®n Siria A®n urma acE›iunilor iresponsabile ale E›Aƒrilor occidentale, susE›ine Centrului rus pentru reconcilierea pAƒrE›ilor conflictuale din Siria. Ministerul rus al ApAƒrAƒrii a publicat un videoclip care prezintAƒ momentul…

- Teroriștii din Statul Islamic au ajuns in posesia a doua butelii de clor in Siria in urma acțiunilor iresponsabile ale țarilor occidentale, susține Centrului rus pentru reconcilierea parților conflictuale din Siria. Ministerul rus al Apararii a publicat un videoclip care prezinta momentul acapararii…

- Conducerea Consiliului Judetean Dambovita a participat, la sediul institutiei, la cea de-a doua etapa a campaniei nationale „Informare acasa! Siguranta in lume”, eveniment organizat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, cu scopul de a promova, in randul grupurilor de interes, drepturile pe care…

- CIA va lansa atacuri cu drone impotriva insurgentilor islamisti ai Al-Qaida si gruparii Statul Islamic din Libia de la o noua baza din nord-estul Nigerului, scrie luni New York Times, relateaza AFP. Potrivit cotidianului american, care citeaza oficiali nigerieni si americani, operatiuni…

- Guvernul pregateste masuri de incurajare a romanilor care muncesc in straninatate sa se intoarca acasa. Ministrul romanilor de pretutindeni, Natalia Intotero, a vorbit, ieri, la Alba-Iulia, despre acest proiect. Natalia Intotero: Noi ne dorim sa-i sprijinim pe cei care sunt in afara granitelor, ca la…