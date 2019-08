O femeie și un copil omorâți de un șofer în propria curte. Accidentul, transmis live pe Facebook Doua vieți au fost spulbetate intr-o fracțiune de secunda de inconștiența unui șofer teribilist. Accidentul a fost transmis live pe Facebook. O femeie de 79 de ani și un copil de trei ani au fost uciși in timp ce stateau liniștiți in propria curte. Un șofer de 39 de ani conducea cu viteza excesiva pe The post O femeie și un copil omorați de un șofer in propria curte. Accidentul, transmis live pe Facebook appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

