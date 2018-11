O femeie şi un adolescent aflaţi pe biciclete, răniţi grav de un autoturism condus de un cetăţean libanez Potrivut IPJ Vrancea, accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, pe DN 23 la iesirea din comuna Rastoaca spre Vulturu, in judetul Vrancea. Din primele date, un autoturism condus de un cetatean albanez a acrosat doi biciclisti. Un tanar de 17 ani a fost ranit grav in timp ce o femeie de 59 ani a fost ranita, dar ar fi in stare mai buna. Politistii sunt la fata locului si fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Conducatorul auto nu se afla sub influe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un adolescent care se aflau pe biciclete au fost grav raniti, duminica, in judetul Vrancea, dupa ce au fost loviti violent de un autoturism condus de un cetatean libanez, informeaza News.ro.Potrivut IPJ Vrancea, accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, pe DN 23 la iesirea din…

- Ieri, 1 noiembrie 2018, in jurul orei 20.00, un tanar de 19 ani, din municipiul Deva, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe Bulaverdul Incoronarii din Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unei tinere de 28 de ani si unui tanar de 27 de ani, care traversau strada pe trecerea…

- La data de 19 octombrie 2018, in jurul orei 21.45, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza comunei Valea Lunga, l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Sambata, 20 octombrie 2018, in jurul orei 15.20, politistii Secție 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs la intersecția DJ 107 cu D.C Jidvei – Balcaciu, soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca un barbat…

- La data de 7 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 51 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 2A, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul in cauza a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice, in vederea stabilirii…

- Ieri, 30 septembrie 2018, in jurul orei 16.45, politistii din Aiud au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu. Un barbat de 56 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanta corespunzatoare…

- Peste 300.000 de tigarete au fost confiscate si un autoturism a fost indisponibilizat de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș intr-un dosar penal inregistrat sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda. Doua persoane au fost retinute. In vederea probarii activitatii…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei femei a avut loc, noaptea trecuta, pe DN 1, km 375, la ieșirea din Alba Iulia, in apropiere de „Hanul dintre salcii”. Sambata noaptea, in jurul orei 01.30, un tanar de 25 de ani din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism a suprins și accidentat…