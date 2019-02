Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 64 de ani si un barbat in varsta de 30 de ani, mama si fiu, au decedat, vineri dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in locuinta lor din localitatea Popeni, comuna Zorleni, scrie Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- NEATENTIE… Un barbat de 20 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce, in aceasta dimineața, a dat cu mașina peste un pieton care traversa regulamentar strada, pe trecerea marcata cu zebra. “Pe strada Donici din municipiul Vaslui a avut loc un eveniment rutier cu o victima. Colegii…

- Doua persoane au ajuns la spital dupa ce si-au dat foc locuintei, din greseala. Pompierii au fost chemati de catre vecini, care au vazut flacarile. Interventia a fost una dificila pentru ca in casa erau foarte multe lucruri depozitate.

- O femeie, medic de familie, a fost adusa in stare grava la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa ce a pierdut controlul volanului masinii in care se afla si a intrat cu vehiculul intr-un copac, pe DJ 248, potrivit reprezentantilor IPJ Iasi. Ioana Bustiuc, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, a declarat ca…

- Caz de-o violența ieșita din comun in Iași. O femei de 35 de ani a fost transportata in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiata de soțul ei. Tanara a fost la un pas de moarte in urma unei dispute izbucnite de la cateva pahare cu bautura. Femeia a intrat in șoc hemoragic, dupa ce a fost injunghiata…

