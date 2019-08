Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si copilul sai de doi ani din comuna Cocorastii Mislii sunt dati disparuti dupa ce au plecat duminica la biserica si nu s-au mai intors acasa, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres. "In seara zilei de 4 august, in jurul orei 22,20, politistii…

- Politistii maramureseni cauta un barbat care, la data de 30 iunie, a plecat de la domiciliu, de pe strada Dragos Voda din Baia Mare, si pana in prezent nu s-a intors. Barbatul se numeste STOICA VASILE, este in varsta de 63 ani si are urmatoarele semnalmente: 1,80 m inaltime, constitutie corpolenta,…

- AfroFuture Fest a pus in vanzare bilete de 20 de dolari pentru "persoanele de culoare" si de 40 de dolari pentru altii.Aceasta diferenta de pret avea drept scop sa "ofere celor mai marginalizate comunitati (persoanele de culoare) o sansa egala de a asista la evenimente din propria lor comunitate",…

- A plecat pe camp, in extravilanul localitații Tauț, miercuri, iar de atunci nu se mai știe nimic despre el. Este vorba de Constantin Marcel Popovici, un barbat de 59 de ani din localitatea aradeana, a carui dispariție a fost anunțata de familie. „Barbatul are urmatoarele semnalmente: 1,68 m., 65 de…

- Polițiștii cauta o minora, din municipiul Petrosani, care a plecat de acasa la sfarsitul saptamanii trecute și nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii utile anchetei sunt rugate sa sesizeze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112. In data…

- O femeie de 51 de ani și soțul ei, aflat la volan, au ajuns la spital, duminica seara, dupa ce barbatul ar fi incercat sa intoarca brusc autoturismul fara sa se asigure. Mașina a fost lovita de un autovehicul condus de un barbat de Ionești. „Din primele cercetari efectuate de polițiști…

- A inceput in forta campania electorala si tot mai multi candidati recurg la lovituri aplicate adversarilor!Pentru ei, am scris si noi cateva lozinci negative. Candidatul nea Costel / Bea pana face pe el! Pe Ilie de-l votati / Pumni in cap o sa va dati! Cine-l voteaza pe pe Marin / E idiot, prost si…