- Caz de-a dreptul socant! O tanara de 19 ani, gravida, a fost gasita moarta la o ghena de gunoi din oras. Cand cadavrul a fost examinat, anchetatorii au observat ca bebelusul pe care il purta in pantece pur si simplu a disparut!

- O femeie din Galați, care sufera de depresie, a incercat sa-și omoare bebelușul de opt luni. Ea a recurs, sambata, la acest gest in timp ce soțul ei se afla la cumparaturi impreuna cu celalalt fiu al ei. Polițiștii au fost alerta dupa ce o femeie din Galați ar fi incercat sa-și stranguleze bebelușul…

- Doi delfini, dintr-o specie pe cale de dispariție, au fost gasiti morti pe plajele de la 23 August si Corbu. Reprezentantii unei organizatii de mediu au cerut Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Garzii de Coasta sa ia masuri. Reprezentantii organizatiei de mediu "Mare nostrum" au scris…

- Din cate se pare, totul s-a petrecut zilele acestea in Autogara Cento din Zalau. Un barbat in camașa albastra a lovit de mai multe ori cu o coada de matura o femeie cu un copil in brațe.

- In cursul zilei de astazi, politistii ieseni au descoperit cadavrele a doi ieseni: Elena S., in varsta de 85 de ani si Raducu S. in varsta de 45 de ani, mama si fiu. Autoritatile au fost alertate de un vecin care a sunat la numarul unic de urgente 112 pentru a anunta ca din apartamentul situat in zona Pacurari…

- Oamenii legii au demarat o ancheta dupa ce locatarii unui bloc din cartierul Pacurari, din Iasi, au sesizat la serviciul 112 ca din unul din apartamentele de pe scara se simte miros de cadavru in putrefactie, conform Agerpres.roPotrivit anchetatorilor, in urma sesizarii facute marti seara, in jurul…

- O femeie din judetul Botosani a fost retinuta de politisti si audiata dupa ce si-ar fi ingropat bebelusul abia nascut. Cazul a fost semnalat Politiei de medicul de familie, iar in curtea casei unde locuieste botosaneanca s-ar fi gasit si resturi de oase calcinate.

- Un incendiu devastator care a cuprins o locuinta din comuna Schitu a curmat doua vieti. Pompierii care s-au chinuit ore intregi, noaptea trecuta, sa stinga valvataia, iar cand au reusit sa intre in casa au gasit in incinta locuintei trupurile fara viata ale proprietarei casei – o femeie in varsta de…