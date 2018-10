Stiri pe aceeasi tema

- Un caz bizar și macabru s-a petrecut in China, unde o femeie și-a ucis copiii și s-a sinucis, dupa ce soțul ei și-a inscenat moartea, pentru a obține bani de pe urma asigurarii de viața. Acum, barbatul s-a predat poliției.

- O femeie din China s-a sinucis, omorându-și și cei doi copii și lasând un bilet în care spunea ca nu poate trai fara soțul ei. Acesta își înscenase propria moarte, fara știința soției, pentru a încasa o polița de asigurare de 145.000 de dolari. Barbatul s-a predat…

- O femeie in varsta de 63 a murit, astazi, in urma unui accident care a avut loc pe drumul Timisoara-Buzias. Doua masini s-au lovit frontal, din cauza unui sofer care a patruns pe contrasens fara sa se asigure. Potrivit politistilor, soferul vinovat are 19 ani si circula dinspre Timisoara spre Buzias.…

- O femeie a murit, copilul ei a fost ranit, intr-un accident la Turda. Sotul femeii a facut o depasire neregulamentara si a ajuns cu masina intr-un sant. Un grav accident s-a produs marți...

- Un grav accident de circulație a avut loc azi-dimineața in localitatea Parva, județul Bistrița-Nasaud. O femeie a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Femeia de 36 de ani fusese gasita incarcerata, alaturi de fiul ei in varsta de 13 ani, dupa…

- O femeie in varsta de 36 de ani, mama a noua copii, s-a stins din viața miercuri dimineața, in urma unui accident rutier produs pe drumul judetean DJ 172D, in localitatea Parva din judetul Bistrita-Nasaud. De asemenea, fiul ei, de 13 ani, pasager in masina, a avut nevoie sa fie resuscitat si a fost…

- Un copil de 10 ani a murit, iar alte 5 persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica noaptea pe DN2A, la iesirea din Andrasesti spre Orboiesti. Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Ialomita, Lacramioara Chirea, in accident au fost implicate doua autoturisme,…

- O tanara insarcinata a murit intr-o masina plina cu opt oameni, pe o sosea din Arges! Medicii nu i-au mai putut salva nici bebelusul, care ar fi trebuit sa vina pe lume luna viitoare. O a doua gravida aflata in autoturism este in stare grava dupa ce a pierdut sarcina, iar o alta femeie a murit la spital.