Stiri pe aceeasi tema

- Totul a pornit dupa ce o femeie de origine araba, care nu vorbea engleza, ar fi refuzat sa se mute din dreptul iesirii de urgenta si ar fi blocat zona... cu bagaje. In disputa care a izbucnit cu echipajul aeronavei s-a implicat si sotul acesteia, iar fortele de securitate ale aeroportului l-au evacuat…

- O pasagera de pe aeroportul din Istanbul a fost filmata intr-o ipostaza neașteptata. Aceasta s-a urcat pe banda pentru bagaje, crezand ca astfel va ajunge la avion. Momentul a fost intregistrat de camerele de supraveghere din aeroport. Potrivit presei locale, femeia se afla pentru prima oara intr-un…

- Pasagerii au auzit un zgomot puternic, iar dupa cateva secunde, cabina s-a umplut de fum. Speriati, unii au inceput sa se roage, in timp ce altii au incercat sa le trimita celor dragi sms-uri de adio, chiar daca nu aveau semnal. Capitanul a reactionat, insa, rapid si a aterizat de urgenta in Carolina…

- Aeronava companiei Delta a decolat din Atlanta și se indrepta, luni seara, spre Baltimore, cand unul dintre motoarele avionului a luat foc. Pilotul a efectuat o aterizare de urgența in Raleigh, Carolina de Nord, scrie libertatea.ro.

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania, SNPR Decus, Bogdan Banica, atrage atentia ca are semnale ca politistii detasati pe litoral, in perioada estivala, sunt cazati in spatii in care „sefutii nu si-ar lasa nici macar animalul de companie pentru monta”, relateaza Mediafax.…

- Era o zi destul de mohorata, iar Amsoclie cauta puii de caprioara pe care ii ingrijește de obicei, dar nu a gasit pe nimeni. Cand sa intors inauntru, a descoperit ca cei trei vizitatori neașteptați au gasit un adapost unde sa se poata feri de furtuna de afara.

- O pasagera a unui zbor al companiei Air Canada s-a trezit încuiata în avion, în bezna, dupa ce însoțitorii de zbor au uitat sa o trezeasca pe femeie, care ațipise, relateaza The Guardian.Compania Air Canada a anunțat ca ancheteaza incidentul și vrea sa afle cum a fost posibil…

- O femeie susține ca a fost lasata singura într-un avion al companiei Air Canada, dupa ce a adormit în timpul unui zbor, scrie BBC News. Tiffani Adams spune ca a adormit în timpul cursei din Quebec spre Toronto, pe 9 iunie. Când s-a trezit, era înghețata de frig…