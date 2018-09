Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Japonia a arestat o femeie de 49 de ani dupa ce aceasta a marturisit ca acum cațiva ani și-a lasat copilul abia nascut intr-un dulap de bagaje.Emiri Suzaki s-a predat autoritaților, marturisindu-și fapta comisa acum "patru sau cinci ani".

- Televiziunea Romana transmite in direct si exclusivitate cele mai importante evolutii de la cea de-a 36-a editie a Campionatelor Mondiale de Gimnastica Ritmica ce se desfasoara, in aceasta saptamana, in Arena Armeec din Sofia. Este pentru a treia oara cand Bulgaria gazduieste acest mare eveniment sportiv…

- Joi au fost executati ultimii sase membri au sectei Aum condamnati la moarte pentru atacul cu gaz neurotoxic sarin de la metroul din Tokyo, din 1995, informeaza Kyodo. Fondatorul sectei, Chizuo Matsumoto, cunoscut sub numele de Shoko Asahara, si alti sase condamnati din lotul de 13 au fost spanzurati…

- Japonia a protestat oficial in fața Rusiei din cauza confiscarii telefoanelor prin satelit de la reprezentanții delegației japoneze in timpul unei vizite recente in insulele Kurile de Sud, anunta RIA Novosti, care citeaza declaratia secretarului general al Guvernului Japoniei, Yoshihide Suga. Oficialul…

- Cel putin doua persoane au murit vineri posibil din cauza insolatiei, pe fondul valului de caldura care s-a abatut asupra Japoniei, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius in termometre, a informat presa locala, citata de DPA. O femeie de 63 de ani a fost gasita inconstienta in casa…

- Semnarea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeana si Japonia reprezinta o sansa uriasa pentru firmele romanesti care sunt interesate de piata asiatica, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Acordul de Parteneriat Economic (EPA) şi…

- Shoko Asahara, fondatorul sectei Aum, condamnat la moarte pentru organizarea atacului cu gaz sarin din metroul din Tokyo in martie 1995, a fost executat vineri prin spanzurare, a anuntat agentia Kyodo...

- Desi au fost infranti, fotbalistii japonezi si-au aratat recunostinta pentru participarea la Cupa Mondiala 2018. S-au mobilizat si au facut luna in vestiar, lasand un biletel pe care scrie, in rusa, „multumim”. Japonia a fost eliminata, luni seara, din optimile Cupei Mondiale din Rusia, la capatul unui…