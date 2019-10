Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna suceveana Slatina și-a dat disparuta soția, mobilizand mai multe echipaje de poliție. Femeia a fost cautata timp de trei zile, deși, de fapt, ea s-a intors acasa a doua zi. Femeia a plecat de acasa pe 21 septembrie, iar in aceeași zi soțul ei a alertat poliția. Ea a revenit a doua…

- Politia a estimat ca valoarea drogurilor se ridica la 500.000 de euro. Cuplul din orasul Linz a primit doua pachete. In timp ce intr-o cutie se aflau articolele de imbracaminte pe care le comandasera din Olanda, cealalta era neobisnuit de grea. Cand au deschis cutia, ei au gasit mai multe…

- La data de 23 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie, de 39 de ani, din municipiul Targu Jiu, localitatea Romanești, despre faptul ca ar fi fost agresata fizic, de soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști…

- Un cuplu din Austria care a comandat doua rochii online a primit in schimb 24.800 de pastile de ecstasy, a anuntat luni politia din orasul Linz, relateaza dpa. Cuplul din orasul Linz a primit doua pachete. In timp ce intr-o cutie se aflau articolele de imbracaminte pe care le comandasera din…

- O femeie din Maramureș a turnat benzina pe soțul ei și i-a dat foc. Barbatul a fost dus la spital, iar soția lui la psihiatrie, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Maramureș, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marți, in satul Ieud. Poliția a fost sesizata prin 112 ca, in…

- Potrivit Politiei Maramures, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, in satul Ieud. Politia a fost sesizata prin 112 ca, in curtea unei locuinte, o femeie in varsta de 43 de ani a aruncat cu benzina pe sotul ei in varsta de 47 de ani si i-a dat foc, scrie gandul.info. Barbatul a fost dus…

- O femeie i-a sesizat in aceasta dimineața pe polițiștii din Caracal ca a vazut haine de dama, blugi si pantaloni scurti, in apropierea lanului de floarea soarelui unde ieri a fost cautat, fara a fi gasit, telefonului Luizei Melencu. „De o saptamana am vazut hainele astea aici. Veneam la sosea in fiecare…

- O australianca, inculpata duminica, este suspectata ca și-a decapitat mama în prezența unui copil - o scena descrisa ca fiind oribila de catre poliție - înainte ca aceasta sa așeze capul victimei pe aleea din fața casei unor vecini, relateaza AFP. Poliția australiana a spus, potrivit…