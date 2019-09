O femeie și-a dat foc la Pitești. Se afla în casă cu familia. Autoritățile au intervenit imediat O femeie și-a dat foc in aceasta seara in locuința sa din municipiul Pitești. Autoritațile au fost alertate imediat prin apel la 112 și au intervenit la locul incidentului. Conform reprezentanților ISU Argeș au fost trimise in ajutorul femeii o autospeciala de pompieri, un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. Incidentul a avut loc in locuința femeii care este in varsta de 45 de ani. Aceasta se afla in locuința sa impreuna cu familia. La sosirea pompierilor femeia era stinsa. A suferit arsuri la nivelul intregului corp. Dupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

