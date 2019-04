Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din China, din orașul Lshan, provincia Sichuan, și-a aruncat, pur și simplu, copilul la coș. Femeia mergea pe strada cu micuțul in brațe cand, la un moment dat, l-a aruncat intr-un coș de gunoi din fața unui magazin. Scena a fost filmata de camerele de luat vederi de la cladirile din jur, a…

- O femeie de 30 de ani, din Craiova, care conducea regulamentar un autoturism pe strada Caracal, a lovit un excavator, condus de un barbat de 55 de ani, din Craiova, care nu s-a asigurat la ieșirea de pe o strada ...

- Doua autoturisme au fost distruse și o varstnica a ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc pe strada Arieș, in apropiere de Casa Tineretului din Timișoara. Coliziunea s-a produs din pricina unui șofer care, atunci cand a virat la stanga, la intersecția cu strada Cozia, nu s-a asigurat.…

- Polițiști din cadrul Poliției municipiului Dragașani și posturilor de poliție arondate au depistat doi barbați, din Dragașani, banuiți de comiterea unei infracțiuni de talharie calificata, pe raza municipiului. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, sub coordonarea Parchetului ...

- Unii timișoreni par sa fie certați cu bunul simț. Doar in ultimele zile, polițiștii locali au aplicat 15 amenzi usturatoare unor cetațeni care au aruncat deșeuri pe domeniul public și astfel au contribuit la formarea de rampe clandestine de gunoi. Potrivit Poliției Locale Timișoara, zilele trecute,…

- Pare incredibil, dar este cat se poate de adevarat. O tanara a dat naștere unui copil in timp ce se afla la o petrecere. Dupa ce a adus copilul pe lume intr-un lighean gasit in baia in care avea loc beția, femeia și-a aruncat copilul la tomberon și a continuat sa consume bauturi alcoolice

- O persoana s-a aruncat in fața metroului la stația Piața Romana din Capitala. Din primele informații furnizate de martorii incidentului, aceasta ar fi așteptat pana la apariția trenului.

- Incidentul s-a petrecut la ora locala 09.20 (ora 05.50, ora Romaniei), iar din imagini se vede ca strada este intesata de lume. victima a fost identificata ca Mallikarjun (foto) si a fost atacata in mijlocul strazii, de doi barbati. In ciuda evidentelor, niciunul din martori nu s-a oferit…