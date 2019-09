Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko a fost nevoita sa abandoneze, luni, din cauza unor probleme stomacale, in prima runda a turneului WTA de la Taskent (Uzbekistan), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, la scorul de 6-3, 5-4 pentru Katerina Zavatka (Ucraina).

- La Straja, polițiștii de frontiera suceveni au capturat doua colete in care se aflau 3.980 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 46.500 de lei. Coletele au fost introduse in țara de doua persoane care le-au abandonat cind au observat echipajul poliției de frontiera. Pentru reținerea…

- Politistii si procurorii lugojeni au de-a face cu un caz cutremurator. O femeie este acuzata ca si-a abandonat mama intr-o padure de la marginea orasului pentru ca nu ar fi avut bani sa o inmormanteze. Politistii au intrat in alerta dupa ce o ruda a anuntat ca nu mai poate lua legatura cu mama suspectei.…

- O femeie din Belarus care incerca sa ajunga la un autobuz abandonat, faimos datorita cartii si filmului ''Into the Wild'', aflat la marginea parcului national Denali din Alaska, a decedat dupa ce a cazut in apele unui rau, a anuntat vineri politia...

- O femeie in varsta de 53 de ani, din Lugoj, este cercetata penal dupa ce și-a abandonat mama moarta intr-o padure. Femeia in varsta de 86 de ani ar fi murit acasa, anul acesta, in luna martie, iar fiica ei a dus-0, cu un scaun cu rotile, intr-o padure din apropierea Lugojului, la Oloșag,…

- O femeie din Lugoj, judetul Timis, de 53 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce si-a abandonat mama decedata, intr-o padure, deoarece nu avea bani de inmormantare. Potrivit politistilor, totul a avut loc in luna martie. Femeia de 53 de ani si-a dus atunci mama de 86 de ani, care…

- O femeie in varsta de 53 de ani este cercetata pentru profanare de cadavre dupa ce a abandonat trupul mamei sale decedate intr-o padure. Aceasta a motivat ca nu a avut bani pentru inmormantare, a notat mediafax. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, femeia in varsta de…

- O femeie a trait surpriza vieții ei atunci cand, in fața ușii apartamentului ei, a gasit un bebeluș de numai o zi. Alaturi, a gasit și un bilețel, care explica motivul pentru care copilul a ajuns sa fie abandonat.