- Acesta sta internat inca de pe data de 7 septembrie, si desi starea de sanatate in momentul actual ii permite externarea, nu are unde sa mearga. Barbatul a fost gasit sub un canal din zona unui hipermarket si dus de un echipaj medical la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul „Sf. Spiridon",…

- O caruta, condusa de un barbat in varsta de 38 de ani, a intrat intr-o masina care circula regulamentar, la volan aflandu-se un barbat de 56 de ani. La fata locului au ajuns mai multe echipaje medicale, precum si de descarcerare. Initial, acesta a refuzat transportul la spital, insa a ajuns in Unitatea…

- Aceasta a ajuns in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" cu arsuri de 50- pe suprafata corporala, arsuri de gradele II-III, iar dupa ce a fost evaluata de catre medici a ramas internata in Clinica de Chirurgie Plastica, pe Anestezie si Terapie Intensiva, medicii fiind…

- La fata locului s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensiva Mobila care i-a transportat pe cei doi la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" pentru tratament si evaluare de specialitate. „Fiul in varsta de 31 de ani prezenta plaga injunghiata hemitorace drept, de aproximativ…

- Evenimentul care va avea loc de joi, 6 septembrie, pana sambata, 8 septembrie, la Hotel International este organizat cu ocazia implinirii a 18 ani de existenta pe care Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi ii va implini anul acesta. „Sesiunile plenare vor aborda…

- Acesta se deplasa singur cu caruta pe un drum, iar la un moment dat a intentionat sa vireze la stanga, fara sa tina cont ca drumul era marcat cu linie continua. Astfel, a fost lovit din spate de o masina care se deplasa regulamentar. La fata locului a intervenit de urgenta un echipaj al SMURD care…

- Medicii de la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ sustin ca finalul vacantei aduce tot mai multi copii la spital din cauza consumului excesiv de alcool, chiar si la varste fragede. Zilele trecute, doi baieti in varsta de 14, respectiv 16 ani, au ajuns la spital…

- O femeie din Iași a inghițit o albina care a ințepat-o in cerul gurii, dupa ce a baut dintr-o doza de bere in care a intrase insecta. Fiind alergica la venin, a fost transportata de urgența la spital deoarece abia mai putea respira. Incidentul neobișnuit a avut loc, luni, in comuna Mironeasa din Iași.…