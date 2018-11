Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Indonezia, al carei logodnic se afla intr-un zbor Lion Air care s-a prabușit in mare langa Jakarta, și-a organizat ședința foto asociata nunții sale pentru a indeplini o dorința a iubitului ei mort, scrie BBC News. Intan Syari și Rio Nanda Pratama urmau sa se casatoreasca pe data de 11…

- Un barbat din Indonezia care trebuia sa se afle luni in avionul prabușit in mare nu s-a imbarcat pentru ca nu a ajuns la timp la aeroportul internațional Soekarno-Hatta din Jakarta, din cauza...

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in Marea Java, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Indonezia, un arhipelag din Asia de Sud-Est de 17.000 de insule si insulite, este foarte dependenta de legaturile aeriene, iar accidentele sunt frecvente, informeaza News.ro.In cel mai recent accident a fost implicat un avion Boeing 737 apartinand companiei indoneziene Lion Air, cu 188 de…

- Un avion de pasageri operat de compania indoneziana low cost Lion Air s a prabusit la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta cu destinatia Pangkal Pinang, a declarat luni un oficial al serviciilor de salvare, relateaza dpa si Reuters, preluate de Agerpres. Avionul a…

- Diana Dumitrescu s-a casatorit duminica trecuta cu iubitul sau, Alin Boroi. Cei doi au ținut totul secret pana in ultima clipa. Diana Dumitrescu, 34 de ani, și Alin Boroi au facut nunta la Poiana Brașov, in mijlocul naturii și au avut nu mai puțin de trei perechi de nași. Frumoasa actrița care i-a dat…