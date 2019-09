Stiri pe aceeasi tema

- O studenta mexicana a supraviețuit ca prin minune dupa ce a cazut de la o inalțime de peste 24 de metri. Alexa Terrazas, in varsta de 23 de ani, a facut o poziție periculoasa de yoga la marginea...

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a izbucnit dupa ce o femeie a marturisit, ieri, la Antena 3 ca Gheorghe Dinca cerea taxe de protecție acum zece ani, pe vremea cand locuia in Italia. Femeia a dezvaluit ca alaturi de un alt barbat Dinca obliga femei sa se prostitueze."In aceasta…

- Un barbat de 68 de ani care are domiciliul in Germania s-a ales cu dosar penal, dupa ce a furat un portofel in sediul unei banci din Bumbești-Jiu. Portofelul a fost sutras din geanta unei femei de 55 de ani, in timp ce aceasta aștepta la rand. O femeie, de 55 de ani, din Bumbești-Jiu a fost ieri victima…

- Audierea lui Ioan Mircea Pașcu in Conferința Președinților de Comisii Parlamentare, dar ședința a fost amanata deoarece unul dintre forurile legislative nu are inca un președinte ales, au spus surse europene. Pe agenda plenul PE de joi nu figureaza vot pentru validarea lui Pașcu, potrivit Mediafax.Dupa…

- Un baiețel din Marea Britanie, in varsta de cinci ani, a murit inecat in timp ce se afla in vacanța cu familia sa. Micuțul Theo Treharne-Jones s-ar fi trezit mai devreme decat parinții lui. Se...

- O femeie de 61 de ani cu afectiuni psihice s a aruncat de la etajul opt, vineri, cand pompierii au intervenit intr un apartament din Ploiesti, unde au gasit un cadavru in descompunere, informeaza IPJ Prahova, citat de Agerpres.roPersoana decedata era mama celei care s a aruncat de la etaj.Am fost sesizati…

- Nadia Bokody, o femeie din Australia a reușit sa șocheze medicii! Dupa ce a divorțat, aceasta a inceput sa-și achiziționeze tot mai multe vibratoare cu diverse funcții, dar unul dintre ele a fost la un pas de a-i fi fatal!