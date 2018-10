Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite grav, luni, in județul Brașov, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a intrat pe contrasens, unde a lovit violent o autoutilitara. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, mașina inmatriculata in Argeș, cu trei ocupanți, circula pe DN 13, spre…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, un accident de circulatie s-a produs, luni, pe DN 13, intre localitatile Bunesti si Fiser. In eveniment au fost implicate un autoturism si o autoutilitara. Trei persoane au fost ranite, doua fiind incarcerate.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 65A Pitesti ndash; Rosiorii de Vede, pe raza satului Serboeni, judetul Arges, a avut loc un accident in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism.Impactul, produs ca urmare a patrunderii…

- Șase persoane au fost ranite, intre care trei copii și o femeie insarcinata, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un pom, pe un drum din județul Arad, potrivit Mediafax. Accidentul rutier a avut loc pe DN7, la ieșire din localitatea Pecica spre vama…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7 Pitesti ndash; Ramnicu Valcea, in zona localitatii Valea Ursului, judetul Arges, circulatia rutiera este oprita.Un accident rutier in care au fost implicate un autocamion si un autoturism, a avut loc in localitatea…

- Patru persoane, intre care doi copii de 6 și 2 ani, au fost ranite, sambata dimineața, intr-un accident rutier in localitatea Blajenii de Sus, județul Bistrița-Nasaud, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un stalp. O femeie a ramas incercerata, potrivit Mediafax. Conform Inspectoratului…

- O femeie a murit, iar trei persoane au fost ranite, sambata, intr-un accident in care au fost implicate trei autovehicule. Circulatia pe DN 10 Buzau - Brasov, in zona localitatii buzoiene Cislau, se desfasoara pe un singur sens, alternativ.Din primele informatii furnizate de purtatorul de…

- Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, agent sef adjunct Mihail Draghiciu, accidentul a avut loc in afara localitatii buzoiene Cislau, in zona unui cunoscut restaurant situat pe marginea DN 10. Din primele date, trei autoturisme au intrat in coliziune fata-spate…