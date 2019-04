O femeie s-a dat peste cap cu mașina de mai multe ori pe drum drept Polițiștii ancheteaza un accident grav petrecut, in aceasta dimineața, pe DJ 59 V, intre localitațile țimișene Chevereșu Mare și Bucova, pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului. Agenții incearca sa afle ce a facut femeia in varsta de 47 de ani, care conducea un autoturism și pe drum drept a pierdut controlul asupra volanului. Mașina […] Articolul O femeie s-a dat peste cap cu mașina de mai multe ori pe drum drept a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Brasov sunt in alerta si cauta o femeie de 40 de ani, care, in timp ce se afla cu familia in padurea din apropierea satului Zizin, a plecat cu fiul ei de 3 ani, la plimbare, si nu s-au mai intors. Potrivit unui comunicat transmis luni de Politia Brasov, femeia in varsta de … Articolul…

- Politistii sibieni cauta un sofer care a intrat cu masina, noaptea trecuta, in zidul unui imobil din localitatea Rusciori din Sibiu, pe drumul judetean 143B, o femeie aflata in cladirea respectiva fiind ranita!

- Femeia de 75 de ani a murit, joi, in timp ce astepta in masina, in parcarea din curtea Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Alba. Aceasta avea depus dosarul in vederea evaluarii pentru prima data, pentru a fi incadrata in grad de handicap. Polițiștii au demarat…

- Un copil de 11 ani, din Slatina, județul Olt a fost lovit de un autoturism, marți dupa-amiaza, pe o trecere de pietoni din zona fostei unitați militare. Baiatul incerca sa traverse strada cu bicicleta, la intersecția bulevardului Alexandru Ioan Cuza cu strada Tunari. „In urma unui apel prin SNUAU 112,…

- La data de 25 martie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Sectiei de Poliție Rurala Cotesti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe DJ 205 R a avut loc un accident de circulatie. In urma verificarilor efectuate de catre polițiștii Biroul Rutier Focșani s-a stabilit ca o femeie,…

- Politistii de frontiera sigheteni au oprit in trafic pentru control, pe raza localitatii Craciunesti, un autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania. Masina era condusa de catre o soferita, in varsta de 31 ani, iar in calitate de pasager se mai afla in autoturism si un barbat, in varsta…

- Deputatul ALDE Adrian Mocanu a accidentat o femeie pe o trecere de pietoni din Buzau. Potrivit unui polițist local care a vazut cum s-a intamplat accidentul, politicianul ar fi trecut pe culoarea roșie a senatorului. Femeia in varsta de 27 de ani nu a fost ranita grav și a fost dusa la spital chiar…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut, pentru 24 de ore, un barbat in privința caruia s-au sesizat pentru violența in familie. Fața de acesta, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Conform probatoriului administrat, la data de 7 februarie, barbatul in varsta…