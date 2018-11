Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat primul meci de la Trofeul Carpați, 29-26, impotriva reprezentativei Serbiei. In finala turneului, Cristina Neagu și compania vor da piept cu reprezentiva secunda a Romaniei. Cu 7 zile inainte de startul Euro 2018, din Franța, Romania tureaza motoarele la "Trofeul Carpați". ...

- O manifestanta a fost ucisa sambata in Savoia, la un baraj organizat de catre ”vestele galbene” ("gilets jaunes", in franceza), dar nedeclarat, lovita de o masina a carei soferita a fost cuprinsa de panica, a anuntat ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.

- GRAV… Mai multi locatari ai unui bloc de pe strada Aleea Parc din Barlad au anuntat in urma cu aproximativ o ora, faptul ca vecina lor, o femeie de 35 de ani, cunoscuta ca fiind intr-o depresie accentuata, ameninta ca vrea sa se arunce de pe bloc. La fata locului au venit cat au putut [...]

- Politia franceza a retinut o femeie la un spital din orasul Dunkerque (nord) dupa ce aceasta a lansat o amenintare cu bomba si a provocat panica, relateaza miercuri agentia Reuters. Intr-un...

- In procesul deschis la Paris, UBS, prima banca din Elvetia, este acuzata de frauda fiscala in forma agravata si spalare de bani, precum si de atragerea ilegala de clienti bogati in Franta pentru a-i ajuta sa evite plata taxelor in aceasta tara, riscand o amenda de 5 miliarde de euro. Pe banca inculpatilor…

- Dupa o investigatie care a durat mai multi ani si esuarea negocierilor pentru un acord in afara justitiei, UBS este acuzata de frauda fiscala in forma agravata si spalare de bani, precum si de atragerea ilegala de clienti in Franta. Banca intentioneaza sa se apere in justitie. "Dupa peste sase ani de…

- Premiera medicala la Roma. Medicii au reușit primul transplant facial din Italia. Trei ani s-au pregatit pentru aceasta intervenție complexa care a durat 27 de ore, scrie Digi 24.Beneficiarul este o pacienta in varsta de 49 de ani care sufera de o boala genetica a mușchilor. Donatoarea…

- Liderul musulmanilor arunca informatia in media franceza spunand ca numarul real de musulmani aflati in Franta nu este cel declarat de politicienii, ci mult mai mare, adica peste 10 milioane.